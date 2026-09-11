11. Sept 2001: Das Protokoll Minute für Minute

Vor 25 Jahren teilt sich unsere Welt auf einen Schlag in ein Davor und ein Danach. Die 9/11-Anschläge in den Vereinigten Staaten sind einer der wichtigsten historischen Wendepunkte unserer Zeit. Lesen Sie die Chronologie eines Tages, den niemand jemals vergessen wird.
Am Morgen des 11. Septembers 2001 entführen 19 radikale Islamisten des von Osama bin Laden geleiteten Terrornetzwerkes Al-Kaida vier Flugzeuge in den USA. Zwei Flugzeuge rasen in den Nord- und Südturm des World Trade Centers in New York. Eine dritte Maschine kracht in das Pentagon, eine weitere stürzte bei Pittsburgh ab. Fast 3000 Menschen sterben.
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