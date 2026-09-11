Land OÖ kauft Linzer Flughafen um 1,3 Mio. Euro

Gremien müssen noch zustimmen

Land und Stadt haben sich zwar auf den Deal geeinigt, doch über die Bühne gehen kann der Verkauf erst, wenn alle notwendigen Beschlüsse gefallen sind. Auf Seiten des Landes müssen die Landesregierung, der Landtag, die Verkehrsholding sowie die Landesholding zustimmen. In der Stadt ist das „OK“ des Stadtsenats sowie des Gemeinderates notwendig. Und auch die kartellrechtliche Genehmigung steht noch aus. Bei all dem dürfte es sich aber nur um Formalitäten handeln.