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Der Deal ist fixiert:

Land OÖ kauft Linzer Flughafen um 1,3 Mio. Euro

Oberösterreich
11.09.2026 11:23
Der Linzer Flughafen bekommt neue Eigentumsverhältnisse.
Der Linzer Flughafen bekommt neue Eigentumsverhältnisse.(Bild: Flughafen Linz)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Derzeit gehört der Linzer Flughafen noch je zur Hälfte dem Land Oberösterreich und der Stadt Linz. Das ändert sich nun: Das Land kauft die Anteile der Stadt um 1,325 Millionen Euro. Jetzt müssen noch die zuständigen Gremien und die Kartellbehörde zustimmen.

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Der finanziell angeschlagene Linzer Flughafen ist eine politisch heiße Kartoffel: Die Passagierzahlen sinken und der Airport benötigte zuletzt eine Geldspritze der öffentlichen Eigentümer, um überhaupt weitermachen zu können. Seit Wochen verhandelten Land Oberösterreich und Stadt Linz über die Neuregelung der Eigentumsverhältnisse.

Kaufpreis ist noch nicht fix
Jetzt gibt es eine Einigung: Das Land OÖ kauft den 50-Prozent-Anteil der Stadt Linz um 1,325 Millionen Euro. Das entspricht dem Mittelwert der in einem KPMG-Gutachten ermittelten Bandbreite des Liquidationswertes des Airports – also jenes Wertes, sollte die Flughafen Linz GmbH aufgelöst und alle Vermögenswerte verkauft werden. Der Kaufpreis wird allerdings vorerst noch nicht ausbezahlt und kann sich auch noch ändern, weil am Flughafen voraussichtlich eine Sanierung des verunreinigten Bodens ansteht – sobald die Kosten dafür feststehen, erfolgt die endgültige Anpassung des Kaufpreises.

Das soll aber ohnehin nur ein Zwischenschritt sein: Das Land will bis zu 49 Prozent der Anteile an private Investoren weitergeben. Verkauft das Land zu einem höheren Wert, wird die Stadt Linz am Mehrerlös beteiligt – auch das wurde bereits fixiert.

Gremien müssen noch zustimmen
Land und Stadt haben sich zwar auf den Deal geeinigt, doch über die Bühne gehen kann der Verkauf erst, wenn alle notwendigen Beschlüsse gefallen sind. Auf Seiten des Landes müssen die Landesregierung, der Landtag, die Verkehrsholding sowie die Landesholding zustimmen. In der Stadt ist das „OK“ des Stadtsenats sowie des Gemeinderates notwendig. Und auch die kartellrechtliche Genehmigung steht noch aus. Bei all dem dürfte es sich aber nur um Formalitäten handeln.

„Wirtschaftlich wieder erfolgreich machen“
„Wir wollen den Flughafen Linz wieder wirtschaftlich erfolgreich machen. Dafür übernehmen wir Verantwortung, bündeln die Kräfte und versuchen, starke Partner an Bord zu holen“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) zur Einigung. Gleichzeitig sieht er auch das Management des Airports gefordert, „eine klare Strategie und Positionierung zu entwickeln.“

Für den Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) „war entscheidend, die Interessen der Stadt und einen verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Mitteln gleichermaßen abzusichern.“ Die Stadt Linz stehe weiterhin zum Flughafen und seiner Bedeutung für den Wirtschaftsstandort, „die Verantwortung für seine weitere Entwicklung soll künftig aber klar beim Land gebündelt werden“, so der Bürgermeister.

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Schnelle Einigung
Die Gespräche zur Neuordnung der Eigentumsverhältnisse liefen bereits seit August hinter den Kulissen. Die Einigung kam dann aber doch recht schnell.

Im Vorfeld hatte die Stadt Linz bei der KPMG ein Gutachten beauftragt, das den Wert des Flughafens bemessen sollte. Das Land wiederum ließ dieses Gutachten seinerseits durch den Unternehmensberater EY überprüfen.

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