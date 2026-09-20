Das sind Vorarlbergs beste Senner des Jahres 2026

Die Bezeichnung „Senner des Jahres“ kommt in Vorarlberg fast einem Adelstitel gleich. Dieser Titel wird im Rahmen der Käseprämierung traditionell in Kategorien „Hartkäse“ sowie „Schnittkäse alt“ vergeben, dazu gibt es noch einen speziellen Publikumspreis. In die Kategorie „Hartkäse“ fallen die ursprungsgeschützten Sorten Vorarlberger Bergkäse und Alpkäse, also gewissermaßen die Premiumprodukte Vorarlberger Sennkunst. Zur Erklärung: Ein Alpkäse ist ein Bergkäse der ausnahmslos aus Milch von Kühen produziert wird, die den Sommer auf der Alpe verbracht haben. Dieser Käse ist, das lässt sich ohne Übertreibung sagen, ein absolutes Weltklasseprodukt. Zum „Senner des Jahres 2026“ in dieser Königsdisziplin wurde von der Fachjury Thomas Kaufmann von der Dorfsennerei Schlins-Röns gekürt.