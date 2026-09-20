Pkw kracht in Baustelle: Vier Insassen im Spital

Zugetragen hat sich der Zwischenfall gegen 1.20 Uhr. Der Lenker des Autos war auf der Kastenlangen Straße unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Gefährt verlor. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und durchstieß eine Baustellenbegrenzung. In weiterer Folge rammte der Wagen dort gelagerte Rohre, ehe der Ausritt von einem Baum abrupt gestoppt wurde.