Pkw kracht in Baustelle: Vier Insassen im Spital

In der Nacht auf Sonntag ist in Dornbirn ein Pkw durch eine Baustellenbegrenzung gedonnert. Alle vier Insassen wurden verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.
Zugetragen hat sich der Zwischenfall gegen 1.20 Uhr. Der Lenker des Autos war auf der Kastenlangen Straße unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Gefährt verlor. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und durchstieß eine Baustellenbegrenzung. In weiterer Folge rammte der Wagen dort gelagerte Rohre, ehe der Ausritt von einem Baum abrupt gestoppt wurde.
In Kliniken eingeliefert
Zum Zeitpunkt des Crashs befanden sich vier Personen im Wageninneren. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte wurden alle Beteiligten mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiteren Abklärung in die Krankenhäuser Bregenz bzw. Dornbirn gebracht. Offizielle Informationen zum exakten Hergang sowie zur Schwere der Blessuren stehen derzeit noch aus.
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