Frühstück bei Gregoritsch

Es ist keine große Neuigkeit, dass Fußball-Österreich Michael Gregoritsch so einiges zu verdanken hat, denn erst sein Joker-Tor zum 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina ermöglichte Team Austria die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren und das auch noch am bekanntlich großartigsten Turnier aller Zeiten, was der gebürtige Grazer seinerzeit mit einem knappen „Wir haben Geschichte geschrieben“ kommentiert hat. Mittlerweile befindet er sich längst wieder im fußballerischen Alltag und geht für den FC Augsburg auf Torejagd, wo er schon von 2017 bis 2022 gekickt hatte. Doch es wäre ungerecht, Gregoritsch nur über dieses eine Tor zu definieren, denn es gibt noch weitere wesentliche Gründe, ihm dankbar zu sein.