Frühstück bei Gregoritsch

Liebe geht durch den Magen und die Liebe von Michael Gregoritsch zum FC Augsburg ist groß. Sein Torhunger dort auch. Aber generell ist das mit der Nahrungszubereitung, dem Alter und überhaupt so eine Sache. „Krone Vorarlberg“-Autor Harald Petermichl hat ein bisschen eingelesen in das Thema und teilt seine Erkenntnis in der neuesten Ausgabe seiner Kolumne „Ach, übrigens...“
Es ist keine große Neuigkeit, dass Fußball-Österreich Michael Gregoritsch so einiges zu verdanken hat, denn erst sein Joker-Tor zum 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina ermöglichte Team Austria die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren und das auch noch am bekanntlich großartigsten Turnier aller Zeiten, was der gebürtige Grazer seinerzeit mit einem knappen „Wir haben Geschichte geschrieben“ kommentiert hat. Mittlerweile befindet er sich längst wieder im fußballerischen Alltag und geht für den FC Augsburg auf Torejagd, wo er schon von 2017 bis 2022 gekickt hatte. Doch es wäre ungerecht, Gregoritsch nur über dieses eine Tor zu definieren, denn es gibt noch weitere wesentliche Gründe, ihm dankbar zu sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.