Ursachenforschung nach der Altacher Derbypleite

Die Erwartungen waren hoch, die Enttäuschung nach dem 0:2 bitter. Das verlorene Ländle-Derby sitzt in den Gemütern der Altacher tief. „Ich habe nicht gut geschlafen“, gestand Altachs Mittelfeldspieler Patrick Greil. Doch woran lag es, dass der Lokalrivale aus Lustenau das bessere Ende für sich hatte?
Die Ursache für die Niederlage sucht der 30-jährige Ex-Rapidler in der ersten halben Stunde, als die Gäste aus dem Oberland noch die überlegene Elf waren: „Wir haben in vielen Angriffssituationen die falschen Entscheidungen getroffen. Nach starken 30 Minuten hätten wir eigentlich schon klar führen müssen.“ Hat man aber nicht, weil in Altach derzeit kein Spieler auswärts trifft.
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