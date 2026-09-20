Unterhausklub feiert Platz eins auch auf Traktoren

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze der 2. Klasse B. Klar war das direkte Duell zwischen Obermillstatt und Rennweg nun der Hit der 8. Runde – den die Hausherren (mit dem neuen Vereinsgebäude!) mit einem Traumtor für sich entschieden: Außenbahn-Flitzer Stefan Huber schlenzte die Kugel vom Sechzehner-Eck ins Kreuz (62.), besorgte mit seinem zweiten Saisontor den 1:0-Endstand.