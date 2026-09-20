Unterhausklub feiert Platz eins auch auf Traktoren

Im „Spiel der Runde“ des Kärntner Unterhauses feiert Obermillstatt einen 1:0-Sieg über 2.-Klasse-B-Leader Rennweg – und will jetzt endlich wieder in die 1. Klasse rauf! Das sagt Heim-Coach Thomas Herndl zum Vorhaben. Und: Gäste-Coach Friedrich Schabus feiert mit 57 Jahren eine kuriose Premiere an der Linie!
Ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze der 2. Klasse B. Klar war das direkte Duell zwischen Obermillstatt und Rennweg nun der Hit der 8. Runde – den die Hausherren (mit dem neuen Vereinsgebäude!) mit einem Traumtor für sich entschieden: Außenbahn-Flitzer Stefan Huber schlenzte die Kugel vom Sechzehner-Eck ins Kreuz (62.), besorgte mit seinem zweiten Saisontor den 1:0-Endstand.
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