Rützler: „Genuss stirbt trotz Krisen nicht aus“

Was ist dran am aktuellen Hype um Ballaststoffe? Wird KI unser Ernährungssystem nachhaltig verändern? Was ist Kulturfleisch? Die aus Vorarlberg stammende Foodtrend-Forscherin Hanni Rützler gibt im „Krone“-Interview Antworten.
„Krone“: Essen bildet nicht nur Trends ab, sondern ist selbst zum Trend geworden. Wie erklären Sie sich diese Dynamik?
Hanni Rützler: Das ist in unserer Kultur verwurzelt und hat mit Identität, Alltag und Genuss zu tun. Essen ist sozialer Kitt. Das merkt man in Zeiten von multiplen Krisen besonders. Viele Menschen fühlen sich verunsichert. Gleichzeitig werden wir langsam resilienter. Trends zeigen uns, wo Wandel passiert und neue Antworten gesucht werden. Eines ist jedenfalls sicher: Der Genuss stirbt trotz aller Krisen nicht aus.
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