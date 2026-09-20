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Kriminelle lassen Fluchtwagen vor Grenze stehen

Chronik
20.09.2026 16:25
Trotz einer grenzüberschreitenden Fahndung konnten die Einbrecher noch nicht geschnappt werden.
Trotz einer grenzüberschreitenden Fahndung konnten die Einbrecher noch nicht geschnappt werden.(Bild: Mathis Fotografie)

Nach einem Coup in Liechtenstein kam es am Samstagabend zu einer grenzüberschreitenden Großfahndung, an der auch die Vorarlberger Polizei beteiligt war. Kurz vor dem Grenzübergang Nofels (Stadt Feldkirch) ließen die Täter ihr Auto samt Beute stehen und flüchteten zu Fuß. 

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Um kurz vor 22 Uhr rief ein aufmerksamer Anrainer die Liechtensteiner Landesnotrufzentrale an und meldete, dass mehrere Männer in eine Gaststätte in Hinterschellenberg eingedrungen seien. Ein Polizist in Zivil, der sich zufällig auf dem Heimweg befand, traf als Erster am Tatort ein und wurde gerade noch Zeuge, wie die dunklen Gestalten aus dem Gebäude flüchteten.

Daraufhin wurde eine grenzüberschreitende Fahndung eingeleitet, an der sich neben der Liechtensteiner Exekutive auch das Schweizer Grenzwachtkorps sowie Vorarlberger Beamte beteiligten.

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Trotz des Einsatzes von Polizeidrohnen auf beiden Seiten der Staatsgrenze blieb die weitere Suche nach den Geflüchteten vorerst ohne Erfolg. Im Verlauf der Nacht wurde zudem ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus in der gleichen Liechtensteiner Gemeinde gemeldet. Die Behörden prüfen nun, ob zwischen den beiden Straftaten ein direkter Zusammenhang besteht. Die entsprechenden Erhebungen laufen.

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