Kriminelle lassen Fluchtwagen vor Grenze stehen

Drohnen im Nachthimmel

Trotz des Einsatzes von Polizeidrohnen auf beiden Seiten der Staatsgrenze blieb die weitere Suche nach den Geflüchteten vorerst ohne Erfolg. Im Verlauf der Nacht wurde zudem ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus in der gleichen Liechtensteiner Gemeinde gemeldet. Die Behörden prüfen nun, ob zwischen den beiden Straftaten ein direkter Zusammenhang besteht. Die entsprechenden Erhebungen laufen.