Kriminelle lassen Fluchtwagen vor Grenze stehen

Nach einem Coup in Liechtenstein kam es am Samstagabend zu einer grenzüberschreitenden Großfahndung, an der auch die Vorarlberger Polizei beteiligt war. Kurz vor dem Grenzübergang Nofels (Stadt Feldkirch) ließen die Täter ihr Auto samt Beute stehen und flüchteten zu Fuß.
Um kurz vor 22 Uhr rief ein aufmerksamer Anrainer die Liechtensteiner Landesnotrufzentrale an und meldete, dass mehrere Männer in eine Gaststätte in Hinterschellenberg eingedrungen seien. Ein Polizist in Zivil, der sich zufällig auf dem Heimweg befand, traf als Erster am Tatort ein und wurde gerade noch Zeuge, wie die dunklen Gestalten aus dem Gebäude flüchteten.
Daraufhin wurde eine grenzüberschreitende Fahndung eingeleitet, an der sich neben der Liechtensteiner Exekutive auch das Schweizer Grenzwachtkorps sowie Vorarlberger Beamte beteiligten.
Schwarzer Audi sichergestellt
Im Zuge des Einsatzes errichteten die Ländle-Polizisten beim Grenzübergang in Feldkirch-Nofels eine Straßenblockade. Minuten später näherten sich ein schwarzer Audi mit französischen Kennzeichen der Sperre. Als die Insassen die Polizisten erblickten, bogen sie mit dem Wagen umgehend in eine Seitengasse ein, stellten das Auto ab und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Im zurückgelassenen Fahrzeug entdeckten die Ermittler später diverses Einbruchswerkzeug sowie einen Teil des mutmaßlichen Diebesguts.
Drohnen im Nachthimmel
Trotz des Einsatzes von Polizeidrohnen auf beiden Seiten der Staatsgrenze blieb die weitere Suche nach den Geflüchteten vorerst ohne Erfolg. Im Verlauf der Nacht wurde zudem ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus in der gleichen Liechtensteiner Gemeinde gemeldet. Die Behörden prüfen nun, ob zwischen den beiden Straftaten ein direkter Zusammenhang besteht. Die entsprechenden Erhebungen laufen.
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