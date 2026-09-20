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„Vögels Lexikon“

Der „Spältabieg“, der Nachbarn spaltet

Vorarlberg
20.09.2026 17:45
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im ...
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im deutschsprachigen Raum. Was er ebenfalls ist: ein waschechter „Voradelberger“.(Bild: mathis.studio)
Porträt von Stefan Vögel
Von Stefan Vögel

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute nimmt er sich dem „Spältabieg“, der im Ländle ein Statussymbol ist, an.

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Die alemannische Vokabel Spälta geht zurück auf das Spalten von Holz und meint daher: Spaltholz. Bezeichnet wird mit diesem Mehrzahlwort aber nicht jede beliebige Größe von Holzprügeln, sondern nur größere Scheite von zumeist einem Meter Länge. Diese sind damit nicht für den heimischen Holzherd und zum Kochen bestimmt, sondern vielmehr für den Kachelofen zum Heizen oder auch zur Entfachung größerer Lagerfeuer im Freien.

Bis zum heutigen Tag legt der traditionsbewusste Voradelberger Wert auf den Besitz einer möglichst großen Holzbieg (Holzbeige) aus Spälta, welche prominent vor dem Haus platziert wird und der Spältabieg des Nachbarn Konkurrenz machen soll – ähnlich wie es seit mehreren Jahrzehnten auch mit dem Auto praktiziert wird.

Neben der Größe des Holzstapels ist auch die Präzision seiner Stapelung von eminenter Wichtigkeit: Die gut sichtbare Längsseite der Spältabieg sollte dabei eine möglichst gerade Fläche bilden, ja geradezu eine wandähnliche Glätte aufweisen.

Manche Holzfetischisten gehen so weit, selbst die Leerräume zwischen den einzelnen Spälta durch Umgruppierung der Scheite zu minimieren und sogar die unsichtbare Rückseite des Stapels auf gleichförmig ebenes Niveau zu bringen.

Vorsicht: Als Spältabürger werden keineswegs die Besitzer eines solchen Vorzeigestapels bezeichnet, sondern einzig und allein die Bürger von Feldkirch, die schon geschichtlich früh in den Genuss von kostenlosem Stapelholz aus dem Gemeindewald kamen.

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