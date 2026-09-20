Der „Spältabieg“, der Nachbarn spaltet

Die alemannische Vokabel Spälta geht zurück auf das Spalten von Holz und meint daher: Spaltholz. Bezeichnet wird mit diesem Mehrzahlwort aber nicht jede beliebige Größe von Holzprügeln, sondern nur größere Scheite von zumeist einem Meter Länge. Diese sind damit nicht für den heimischen Holzherd und zum Kochen bestimmt, sondern vielmehr für den Kachelofen zum Heizen oder auch zur Entfachung größerer Lagerfeuer im Freien.