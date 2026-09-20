Der „Spältabieg“, der Nachbarn spaltet

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute nimmt er sich dem „Spältabieg“, der im Ländle ein Statussymbol ist, an.
Die alemannische Vokabel Spälta geht zurück auf das Spalten von Holz und meint daher: Spaltholz. Bezeichnet wird mit diesem Mehrzahlwort aber nicht jede beliebige Größe von Holzprügeln, sondern nur größere Scheite von zumeist einem Meter Länge. Diese sind damit nicht für den heimischen Holzherd und zum Kochen bestimmt, sondern vielmehr für den Kachelofen zum Heizen oder auch zur Entfachung größerer Lagerfeuer im Freien.
Bis zum heutigen Tag legt der traditionsbewusste Voradelberger Wert auf den Besitz einer möglichst großen Holzbieg (Holzbeige) aus Spälta, welche prominent vor dem Haus platziert wird und der Spältabieg des Nachbarn Konkurrenz machen soll – ähnlich wie es seit mehreren Jahrzehnten auch mit dem Auto praktiziert wird.
Neben der Größe des Holzstapels ist auch die Präzision seiner Stapelung von eminenter Wichtigkeit: Die gut sichtbare Längsseite der Spältabieg sollte dabei eine möglichst gerade Fläche bilden, ja geradezu eine wandähnliche Glätte aufweisen.
Manche Holzfetischisten gehen so weit, selbst die Leerräume zwischen den einzelnen Spälta durch Umgruppierung der Scheite zu minimieren und sogar die unsichtbare Rückseite des Stapels auf gleichförmig ebenes Niveau zu bringen.
Vorsicht: Als Spältabürger werden keineswegs die Besitzer eines solchen Vorzeigestapels bezeichnet, sondern einzig und allein die Bürger von Feldkirch, die schon geschichtlich früh in den Genuss von kostenlosem Stapelholz aus dem Gemeindewald kamen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.