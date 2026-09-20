Ländle-Derby: Polizei lobt Verhalten der Fans

Das Derby zwischen Austria Lustenau und SCR Altach war bereits im Vorfeld von einigen Emotionen begleitet. Sportlich konnte die Austria die Partei am Ende klar (2:0) für sich entscheiden. Erfreulich: Trotz der Brisanz verlief das Spiel ruhig, Ausschreitungen blieben aus.
Verbale Provokationen gehören bei einem Fußball-Derby zur Folklore, bei Ausschreitungen und Gewalt hört sich der Spaß allerdings auf. Erfreulicherweise haben sich die beiden Fanlager am Samstag an diesen Grundsatz gehalten. „Aus polizeilicher Sicht verlief die Fußballbegegnung ruhig“, heißt es seitens der Exekutive. Lediglich eine Ordnungsstörung wurde registriert, die betreffende Person ist kurzzeitig festgenommen worden, damit hatte sich die Sache auch schon erledigt.
Anzeigen wegen Pyrotechnik
Dass beide Fanlager während des Spiels pyrotechnische Gegenstände gezündet hatten, wird ebenfalls noch pekuniäre Konsequenzen haben. Die Polizei hat die Vorkommnisse genau protokolliert, entsprechende Anzeigen werden folgen.
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