Ländle-Derby: Polizei lobt Verhalten der Fans

Verbale Provokationen gehören bei einem Fußball-Derby zur Folklore, bei Ausschreitungen und Gewalt hört sich der Spaß allerdings auf. Erfreulicherweise haben sich die beiden Fanlager am Samstag an diesen Grundsatz gehalten. „Aus polizeilicher Sicht verlief die Fußballbegegnung ruhig“, heißt es seitens der Exekutive. Lediglich eine Ordnungsstörung wurde registriert, die betreffende Person ist kurzzeitig festgenommen worden, damit hatte sich die Sache auch schon erledigt.