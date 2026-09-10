New Initiative
Can this plan solve the problems around the train station?
188 interactions with people in just four observations—and one number stands out in particular. FP City Councilor for Public Safety Michael Raml is now using the findings from the security service’s survey at Linz Central Station as the basis for a new initiative. This could have consequences for some of the people who regularly gather around the station.
Alcohol, drugs, and conspicuous groups have been a source of debate at the main station for months. Security Councilor Michael Raml (FP) now wants to increase the involvement of the immigration police and have them check the residency status of people on the station plaza and in the adjacent park.
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