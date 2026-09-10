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Can this plan solve the problems around the train station?

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10.09.2026 10:04
A bird’s-eye view of the station forecourt: The people gathered there come from a wide variety ...
A bird’s-eye view of the station forecourt: The people gathered there come from a wide variety of countries.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

188 interactions with people in just four observations—and one number stands out in particular. FP City Councilor for Public Safety Michael Raml is now using the findings from the security service’s survey at Linz Central Station as the basis for a new initiative. This could have consequences for some of the people who regularly gather around the station.

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Alcohol, drugs, and conspicuous groups have been a source of debate at the main station for months. Security Councilor Michael Raml (FP) now wants to increase the involvement of the immigration police and have them check the residency status of people on the station plaza and in the adjacent park.

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