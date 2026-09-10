Kreuzotter biss Sportlerin mitten am Klettersteig

Die 36-jährige Simone Puchberger wurde am Donnerkogel-Klettersteig in Gosau (Oberösterreich) von einer Kreuzotter gebissen. Die Schlange lauerte in einem Felsspalt. Nun warnt der die Profi-Kletterin mit Videos in sozialen Medien vor derartigen Gefahren.
„Der Biss war so schmerzhaft. Es hat total gebrannt, so wie wenn dir jemand mit einem ein Feuerzeug die Haut versengt“ – Simone Puchberger (36) aus Stadt Haag (Niederösterreich) ist ein passionierter Bergfex, geht einmal in der Woche einen Klettersteig.
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