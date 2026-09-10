Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus für Harrys Spiele!

Militärchef hat genug vom „Harry-Meghan-Nonsens“

Royals
10.09.2026 10:36
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seine Invictus Games sind Prinz Harrys ganzer Stolz – seine ganz persönliche Olympiade für kriegsversehrte und verletzte Soldaten. Doch jetzt bekommt sein Prestigeprojekt einen heftigen Dämpfer: Ein Teilnehmerland hat seine Teilnahme nun aus Solidarität zu König Charles abgesagt! Man habe genug vom „Harry-Meghan-Nonsens“.

 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Uganda will überraschend bei den Invictus Games nicht mehr mitmachen. Das gab General Muhoozi Kainerugaba, Ugandas Militärchef, höchstpersönlich am Mittwoch auf X bekannt. Man wolle nichts unterstützen, was nicht die Zustimmung des britischen Monarchen habe. Für Harry dürfte diese Ansage ein ziemlich deutlicher Dämpfer sein.

Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games 2023 in Düsseldorf.
Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games 2023 in Düsseldorf.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

„Um nicht so verstanden zu werden, als wären wir gegen Seine Majestät König Charles III. des Vereinigten Königreichs, den wir zutiefst verehren, zieht sich Uganda hiermit von den Invictus Games zurück“, schrieb Kainerugaba.

General Muhoozi Kainerugaba hat Prinz Harry eine deutliche Absage ausgerichtet. Sein Land nimmt ...
General Muhoozi Kainerugaba hat Prinz Harry eine deutliche Absage ausgerichtet. Sein Land nimmt nicht an den Invictus Games teil. Und zwar aus Respekt vor König Charles.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / REUTERS / ABUBAKER LUBOWA, EPA/ANDY RAIN)

Hier ist das Posting im Original eingebunden: 

General spricht von „Harry-Meghan-Nonsens“
Noch deutlicher wurde der General gegenüber der britischen Zeitung „The Times“. Demnach erklärte er: „Ich habe Fraktionen im Verteidigungsministerium, die diesen Harry-Meghan-Nonsens unterstützen. Ich musste das sofort unterbinden. Ich unterstütze den Monarchen. Punkt.“

Damit ist klar: Harry bekommt aus Uganda die rote Karte.

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind immer wieder in Afrika – hier in Nigeria – um für Harrys ...
Prinz Harry und Herzogin Meghan sind immer wieder in Afrika – hier in Nigeria – um für Harrys Invictus Games zu werben.(Bild: AFP/KOLA SULAIMON)

Uganda wollte erstmals bei Harrys Spielen antreten
Für den Herzog von Sussex ist die Entscheidung besonders bitter. Erst vor rund zwei Monaten hatte Harry gemeinsam mit Ugandas Verteidigungsminister Kiryowa Kiwanuka in London verkündet, dass Uganda als 26. Nation an den Invictus Games teilnehmen werde.

Die Spiele wurden von Harry ins Leben gerufen und richten sich an verwundete, verletzte und erkrankte Soldatinnen und Soldaten sowie Veteranen.

Ugandas Verteidigungsminister hatte den Einstieg damals als „neues Kapitel“ für die Soldatinnen und Soldaten des Landes gefeiert. Auch Kainerugaba hatte die Teilnahme unterstützt.

Lesen Sie auch:
König Charles hat völlig überraschend eine Klarstellung herausgegeben, dass sein Sohn Prinz ...
Plötzliches Statement
Charles stellt klar: Harry und Meghan? Draußen!
08.09.2026
Will nun klare Regeln
König Charles wurde von Sussex-Umzug überrumpelt
20.08.2026
Actionreicher Auftritt
Prinz Harry plant nach Umzug waghalsige Aktion
04.09.2026

Streit um Harry und Meghan sorgt für Ärger
Britische Medien glauben, dass der Grund für den Ausstieg mit der Klarstellung des Buckingham-Palastes zusammenhängen könnte, dass Harry und Meghan nach ihrer Rückkehr aus den USA immer noch als „Private Personen“ gelten.

Der Lord Chamberlain Richard Benyon schickte im Auftrag von König Charles einen Brief an hochrangige Regierungs- und Militärvertreter.  Darin wurde noch einmal klargestellt, dass Harry und Meghan keine arbeitenden Mitglieder der britischen Königsfamilie mehr sind. 

Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen als „Personen des öffentlichen Lebens“ gesehen werden.
Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen als „Personen des öffentlichen Lebens“ gesehen werden.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/RONALD MARTINEZ)

Ihre Wohltätigkeitsarbeit erfolge privat, ihre Stellung sei mit der von Privatpersonen mit kommerziellen und wohltätigen Interessen vergleichbar. Außerdem dürfen die Sussexes dem Schreiben zufolge ihre früheren „Royal-Highness“-Titel nicht verwenden.

Offenbar löste genau diese neuerliche Klarstellung auch in Uganda Diskussionen aus. 

Harry und Meghan empört: Nicht „Privatpersonen“
Prinz Harry und Herzogin Meghan selbst sollen empört über das Schreiben des Lord Chamberlains sein. Sie wollen nicht „Privatpersonen“ genannt werden, sondern sehen sich als „Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens“. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
10.09.2026 10:36
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Prinz HarryMeghan Markle
The Times
Verteidigungsminister
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
144.137 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
133.727 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
125.018 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Mehr Royals
Sie sagen Ja!
Carolines Tochter Prinzessin Alexandra ist verlobt
2 Tage nach Begräbnis
König Haralds ältere Schwester Astrid ist tot!
Nun will sie helfen!
Prinzessin Kate kehrt ins Krebs-Krankenhaus zurück
Als Charles fremdging
Prinzessin Dianas „Rachekleid“ wird versteigert
Trauer-Herz für Opa!
Kronprinzessin Ingrid Alexandra mit Liebes-Symbol
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf