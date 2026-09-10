42:27! Eine Premiere mit zwei verschiedenen Welten

Die Fivers Margareten zeigten sich im ersten HLA-Derby gegen Aufsteiger Atzgersdorf gnadenlos, fegten den Underdog mit 42:27 aus der Hollgasse. Trainer Peter Eckl: „Es ging nicht darum, den Gegner zu schonen!“ Bereits am Sonntag geht‘s für den Vizemeister im Europacup in die Türkei.
Das erste Meisterliga-Derby beider Klubs. Eine gut besuchte Hollgasse. Und die Fivers-Handballer ließen am Mittwoch im ersten Heimspiel der Saison, drei Monate nach dem Vizetitel, Aufsteiger Atzgersdorf keine Chance. „Wir haben den Gegner zum Start gesehen, da waren einige Dinge nicht schlecht“, so Coach Peter Eckl. „Aber das haben wir nicht zugelassen. Es ging uns nicht darum, sie zu schonen.“
Die Fivers, die am Sonntag zum European-Cup-Auftakt bei Giresunspor (Tür) gastieren, stellten beim Heim-Comeback von Glätzl, der ein Jahr nach dem Patellasehnenriss bei der Begrüßung Applaus erhielt, gleich auf 1:0. Durch Regisseur Schuh, HLA-Spieler der Saison. Dann zogen der spätere Heim-Topscorer Philipp Gangel (6) und Co. nach einer Viertelstunde auf 10:4 davon, kratzten am 10-Tore-Vorsprung, der mit dem 19:9 (30.) eintrat. Pausenstand: 19:10! HLA-Geschäftsführer Christoph Edelmüller: „Sehr cool, dass es wieder ein Wiener Derby gibt. Es freut uns, dass sich Atzgersdorf wie beim Veranstalten des Supercups schon gut eingelebt hat.“ Weniger sportlich. Der Rückstand der Gäste um Topscorer und Fivers-Leihgabe Lichtblau (7) wuchs auf 17 Tore. „Nicht aufgeben“, pushten sie sich auf der Bank. „Weiter kämpfen!“ Dennoch wurde es am Ende ein 27:42.
Trainer Andreas Czech, Ex-Spieler der Fivers, meinte nach dem Debakel: „Das kann passieren, wenn wir nicht das Optimum abrufen. Wir waren von Beginn an nie im Spiel, Konzentration und Intensität haben gefehlt. Dann wird’s schwer. Wir werden wegen diesem Ergebnis aber nicht alles über Bord werfen.“
HLA-MEISTERLIGA powered by Finanzfuchsgruppe: 1. Fivers (4/2), 2. Ferlach (4/2), 3. Bärnbach/K. (2/1), ...12. Atzgersdorf (0/2).
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