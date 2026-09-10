42:27! Eine Premiere mit zwei verschiedenen Welten

Die Fivers, die am Sonntag zum European-Cup-Auftakt bei Giresunspor (Tür) gastieren, stellten beim Heim-Comeback von Glätzl, der ein Jahr nach dem Patellasehnenriss bei der Begrüßung Applaus erhielt, gleich auf 1:0. Durch Regisseur Schuh, HLA-Spieler der Saison. Dann zogen der spätere Heim-Topscorer Philipp Gangel (6) und Co. nach einer Viertelstunde auf 10:4 davon, kratzten am 10-Tore-Vorsprung, der mit dem 19:9 (30.) eintrat. Pausenstand: 19:10! HLA-Geschäftsführer Christoph Edelmüller: „Sehr cool, dass es wieder ein Wiener Derby gibt. Es freut uns, dass sich Atzgersdorf wie beim Veranstalten des Supercups schon gut eingelebt hat.“ Weniger sportlich. Der Rückstand der Gäste um Topscorer und Fivers-Leihgabe Lichtblau (7) wuchs auf 17 Tore. „Nicht aufgeben“, pushten sie sich auf der Bank. „Weiter kämpfen!“ Dennoch wurde es am Ende ein 27:42.