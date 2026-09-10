Neuer „Deutschland-Ärger“ für Marc Cucurella

Marc Cucurella und deutsche Fußball-Fans werden wohl keine Freunde mehr. Spätestens seit seinem Handspiel und den folgenden Reaktionen im EM-Viertelfinale 2024 gegen Deutschland ist der Spanier für viele Deutsche ein rotes Tuch. Jetzt gibt es wieder Aufregung, denn in der Champions League ist es nun zu einem neuen Zwischenfall mit einem DFB-Kicker gekommen.
Das enge Champions-League-Match zwischen Real Madrid und Inter Mailand (2:1) hat nicht nur durch den folgenreichen Patzer von Inter-Torwart Josep Martinez für Aufregung gesorgt, sondern auch durch eine Szene, an der Neo-Real-Star Cucurella beteiligt war.
Der Verteidiger war nämlich in der hitzigen Nachspielzeit mit Inter-Kicker Yann Aurel Bisseck aneinandergeraten. Der weit aufgerückte Deutsche jagte einem Ball hinterher, als sich Cucurella in seinen Weg warf. Es kam zu einer Kollision und Bisseck erwischte den Spanier am Hinterkopf.
Schiedsrichter-Bonus für Cucurella?
Dieser reagierte verärgert und beschwerte sich gestenreich beim Inter-Verteidiger. Bisseck reagierte nur mit einem frechen Grinsen und wandte sich wortlos vom Spanier ab. Cucurella war aber nicht zu bremsen und hörte nicht auf, sich über den Deutschen zu beschweren – auch mit der Hand vor dem Mund.
Eine Szene, die bei vielen DFB-Fans sofort für heftige Diskussionen sorgte. Immerhin sahen bei der WM einige Akteure die Gelbe oder gar Rote Karte aufgrund einer neu eingeführten Regel, das Verdecken des Mundes beim Sprechen auf dem Platz zu ahnden. Mit der Vorgeschichte des Spaniers und durch die Beiteilung des DFB-Kickers gingen die Emotionen vielerorts hoch.
Während in sozialen Medien über die Situation diskutiert wurde und so mancher Fan wieder eine Verschwörung zugunsten des Spaniers sah, ist die Regelgrundlage in der Champions League aber schlichtweg eine andere. Die UEFA hat die „Hand vor dem Mund“-Regel der WM nämlich nicht übernommen – wonach der Schiedsrichter Cucurella dafür folgerichtig keine Karte zeigte.
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