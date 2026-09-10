Neuer „Deutschland-Ärger“ für Marc Cucurella

Marc Cucurella und deutsche Fußball-Fans werden wohl keine Freunde mehr. Spätestens seit seinem Handspiel und den folgenden Reaktionen im EM-Viertelfinale 2024 gegen Deutschland ist der Spanier für viele Deutsche ein rotes Tuch. Jetzt gibt es wieder Aufregung, denn in der Champions League ist es nun zu einem neuen Zwischenfall mit einem DFB-Kicker gekommen.