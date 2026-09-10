Nach Wirbel um Gerücht: David Alaba aus dem Rennen

Wechselt David Alaba tatsächlich nach Mexiko? Dieses Gerücht sorgte in den vergangenen Stunden für mächtig Wirbel in der Fußballwelt. Nun ist offenbar die Entscheidung gefallen: Club America holt Santiago Ramos Mingo, damit ist der Österreicher wohl aus dem Rennen.
Wie sieht die Zukunft von David Alaba aus? Seit seinem Abschied von Real Madrid im Sommer wartet der ÖFB-Star auf einen neuen Arbeitgeber. Die Optionen Lazio Rom und Manchester United sind vom Tisch – und nun wohl auch Club America!
Santiago Ramos Mingo kommt
Der Traditionsklub aus Mexiko war auf der Suche nach einem neuen Verteidiger. Wie der TV-Sender TUDN berichtet, wechselt jedoch nicht Alaba, sondern Santiago Ramos Mingo zu Club America. Der 24-jährige Argentinier kommt vom brasilianischen Klub EC Bahia. Alaba hingegen befindet sich nicht mehr auf der Prioritätenliste der Klubverantwortlichen, heißt es.
Keine Spielpraxis
Somit steht Österreichs Teamkapitän nach zweimonatiger Suche immer noch ohne Klub da. Dem 34-Jährigen fehlt die Spielpraxis, das bereitet auch Rot-Weiß-Rot Sorgen. Bereits am 24. September geht es in Linz in der Nations League gegen Israel los.
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