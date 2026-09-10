Nach Wirbel um Gerücht: David Alaba aus dem Rennen

Santiago Ramos Mingo kommt

Der Traditionsklub aus Mexiko war auf der Suche nach einem neuen Verteidiger. Wie der TV-Sender TUDN berichtet, wechselt jedoch nicht Alaba, sondern Santiago Ramos Mingo zu Club America. Der 24-jährige Argentinier kommt vom brasilianischen Klub EC Bahia. Alaba hingegen befindet sich nicht mehr auf der Prioritätenliste der Klubverantwortlichen, heißt es.