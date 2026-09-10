Missratene Polit-Eltern

ANDERERSEITS weiß jedermann, der ein wenig Ahnung von österreichischer Geschichte hat, dass alle politischen Lager des Landes, nicht nur die Freiheitlichen, höchst bedenkliche ideologische Ahnen haben: Die ÖVP den Austrofaschismus eines Engelbert Dollfuß mit dem autoritären Ständestaat. Und die SPÖ den Austromarxismus, der programmatisch, gleich wie seine stalinistischen „Schwesterparteien“, die Diktatur des Proletariats anstrebte. Alles keine großen Demokratien also.