1600 Lkw-Übertretungen in Tirol an nur zwei Tagen

Anzeigen an Staatsanwaltschaft folgten

74 Mal wurden den Lenkern die Weiterfahrt untersagt. In fünf Fällen stand auch der Verdacht auf Manipulation des Abgasreinigungssystems im Raum. Zehn Kennzeichen wurden zudem vorläufig abgenommen und vier Tiertransporter kontrolliert. Zehn Anzeigen folgten zudem an die Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen des Verdachts der Manipulation von Lenk-- und Ruhezeiten des Fahrzeuges.