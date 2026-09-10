Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Internationale Aktion

1600 Lkw-Übertretungen in Tirol an nur zwei Tagen

Tirol
10.09.2026 10:28
Die Polizei kontrollierte über 600 Lkw. Auch Tiertransporte wurden begutachtet.
Die Polizei kontrollierte über 600 Lkw. Auch Tiertransporte wurden begutachtet.(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Eine internationale Schwerpunktaktion zur Überwachung des Schwerverkehrs in Tirol sorgte in den vergangenen zwei Tagen für Aufsehen. Bei der Kontrollstelle Radfeld wurden 600 Lkw kontrolliert, rund 1600 Übertretungen wurden verzeichnet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Technische Mängel, Verdacht auf Manipulation und Überladung – diese und noch zahlreiche weitere Vergehen wurden in den vergangenen beiden Tagen an der Kontrollstelle Radfeld auf der Inntalautobahn in Tirol verzeichnet.

Eine internationale Schwerpunktaktion zur Überwachung des Schwerverkehrs unter der Teilnahme der europäischen Arbeitsbehörde (ELA) sowie internationale Vertreter der Verkehrspolizei nahmen am Dienstag und Mittwoch daran teil. Unter ihnen waren etwa Vertreter aus Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien, Kroatien, Slowenien und freilich Österreich aus allen Bundesländern.

(Bild: Christof Birbaumer)
(Bild: Christof Birbaumer)
(Bild: Christof Birbaumer)
(Bild: Christof Birbaumer)
(Bild: Christof Birbaumer)
(Bild: Christof Birbaumer)
(Bild: Christof Birbaumer)

Zeitgleich wurde durch die Tiroler Polizei ein landesweiter Schwerverkehrskontrolleinsatz am hochrangigen Straßennetz abgehalten. Die Kontrollen führten die Finanzpolizei, der Zoll, das Arbeitsinspektorat, der Prüfzug der Asfinag sowie Amtstierärzte und technische Sachverständige des Amtes der Tiroler und Steirischen Landesregierung durch.

Das Ergebnis: Über 1600 Übertretungen wurden verzeichnet – und das an zwei Kontrolltagen. Über 600 Schwerfahrzeuge wurden einer umfassenden technischen Unterwegskontrolle unterzogen.

Oberstes Ziel der Kontrollen ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit, durch die Verhinderung der Weiterfahrt von übermüdeten oder beeinträchtigten Lenkern sowie technisch mangelhaften Fahrzeugen. „Unter Berücksichtigung sicherheits-, kriminal- und fremdenpolizeilicher Aspekte lag ein besonderer Fokus auf der Erkennung und Ahndung von technischen Manipulationen bei Schwerfahrzeugen sowie allfällige Manipulationen im Bereich Lenk- und Ruhezeiten bzw. Fahrtenschreibern“, heißt es seitens der Polizei.

(Bild: Christof Birbaumer)
(Bild: Christof Birbaumer)
(Bild: Christof Birbaumer)

Nicht eingehaltene Ruhezeiten Hauptpunkte
Die meisten Übertretungen waren aufgrund nicht eingehaltener Lenk- und Ruhezeiten. Gleich 1150 Mal wurde dies beanstandet. 241 Mal wurden technische Mängel festgestellt. 36 Übertretungen des Gefahrgutbeförderungsgesetzes und 34 Überladungen folgten dahinter.

Zitat Icon

Diese gemeinsame Kontrollaktion bietet nicht nur die Möglichkeit, bestehende Vorschriften konsequent zu überprüfen, sondern auch Erfahrungen auszutauschen.

Landespolizeidirektor Helmut Tomac

Bild: Johanna Birbaumer

Anzeigen an Staatsanwaltschaft folgten
74 Mal wurden den Lenkern die Weiterfahrt untersagt. In fünf Fällen stand auch der Verdacht auf Manipulation des Abgasreinigungssystems im Raum. Zehn Kennzeichen wurden zudem vorläufig abgenommen und vier Tiertransporter kontrolliert. Zehn Anzeigen folgten zudem an die Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen des Verdachts der Manipulation von Lenk-- und Ruhezeiten des Fahrzeuges.

„Diese gemeinsame Kontrollaktion bietet nicht nur die Möglichkeit, bestehende Vorschriften konsequent zu überprüfen, sondern auch Erfahrungen auszutauschen, Fachwissen zu bündeln und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit weiter zu stärken“, sagt Landespolizeidirektor Helmut Tomac. Der Einsatz wurde durch das Innenministerium in enger Abstimmung mit dem Verkehrsministerium und der ELA koordiniert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
10.09.2026 10:28
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
TirolDeutschlandItalienFrankreichBelgienKroatienSlowenienÖsterreich
PolizeiAsfinag
Schwerpunktaktion
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
145.054 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
133.924 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
125.570 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf