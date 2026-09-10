Antrag abgelehnt: Tate-Brüder bleiben in Haft

Die von der britischen Staatsanwaltschaft beschuldigten Brüder Andrew Tate (39) und Tristan Tate (38) müssen auf Anordnung eines US-Gerichts während ihres Auslieferungsverfahrens in Haft bleiben. Richterin Lauren F. Louis lehnte einen entsprechenden Antrag der beiden Influencer ab, wie aus einem Dokument des Bundesgerichts in Florida hervorgeht.
Die Geschwister hätten nicht darlegen können, dass keine Fluchtgefahr bestehe und von ihnen keine Gefahr für die Allgemeinheit ausgehe. Außerdem gebe es keine besonderen Umstände, die ihre Freilassung rechtfertigen würden.
Die für ihre frauenverachtenden Äußerungen bekannten Influencer waren im Juli auf Antrag der britischen Anklagebehörde Crown Prosecution Service in den USA festgenommen worden. Den beiden werden verschiedene Sexualdelikte vorgeworfen, unter anderem Vergewaltigung und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Ihr Anwalt Joseph McBride bezeichnete die Brüder als unschuldig und sieht in der Festnahme ein „Komplott“.
Ermittlungen auch in Rumänien
Die Tate-Brüder wurden in den USA geboren, zogen aber nach der Scheidung ihrer Eltern mit ihrer Mutter nach Luton nördlich von London. Sie haben die US-Staatsbürgerschaft und die britische Staatsangehörigkeit. Beide hatten zeitweise ihren Lebensmittelpunkt in Rumänien, wo ebenfalls gegen sie ermittelt wird.
Andrew Tate, ein ehemaliger Kickboxer, erreichte mit frauenverachtenden Aussagen in sozialen Netzwerken Millionen Menschen, vor allem Jugendliche und junge Männer. Sein Bruder Tristan assistierte ihm dabei.
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