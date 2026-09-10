Drogenverdacht! Polizei räumte Automatenshop aus

Und woher hatten die Jugendlichen die Substanz? Wohl aus einem sogenannten E-Kiosk, einem Automatenshop, der zumeist 24 Stunden geöffnet hat. Die „Krone“ berichtete bereits aus Oberndorf, Hallein und der Landeshauptstadt, dass sich Bewohner wie Gemeindepolitiker sowohl an den Automaten selbst als auch an den dort verkauften Produkten stoßen. Neben Süßigkeiten und Alkohol toben die Automaten-Gegner auch über Nikotinprodukte, Sexspielzeuge, Lachgas oder eben Hanfprodukte.