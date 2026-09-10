Breitebner: „Lange noch keine Gleichberechtigung!“

Sie ist preisgekrönte Schauspielerin und Drehbuchautorin, mittlerweile auch Podcasterin und Buchautorin: Konstanze Breitebner. Auch mit 66 tritt sie nicht kürzer. Im Gegenteil! Sie möchte sich auch für junge Kolleginnen stark machen und spricht dabei auch unbequeme Themen an. Mehr dazu im Video.