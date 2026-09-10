Warum Salzburgs Basketballer jetzt pink tragen

Was ist denn da los? Salzburgs Zweitliga Basketballer der BBU ließ sich für die kommende Saison etwas ganz spezielles einfallen. Die Korbjäger brillieren schon vor dem ersten Dreierwurf mit ihrem neuen Trikot. Warum die drastische Farbänderung erfolgt ist, erzählte Obmann-Stellvertreter Dusko Stojakovic der „Krone“.
Mit diesen Trikots dürften die Basketballer der BBU Salzburg bereits den Titel der auffälligsten Dressen fixiert haben! Weil der neue Hauptsponsor BWT in pink erstrahlt, wurden die Leiberln der Falken gleich mit eingefärbt. Die fast fad wirkende alte Wäsch’ gehört der Vergangenheit an. Und das soll auch für das sportliche Niemandsland gelten.
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