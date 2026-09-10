Warum Salzburgs Basketballer jetzt pink tragen

Mit diesen Trikots dürften die Basketballer der BBU Salzburg bereits den Titel der auffälligsten Dressen fixiert haben! Weil der neue Hauptsponsor BWT in pink erstrahlt, wurden die Leiberln der Falken gleich mit eingefärbt. Die fast fad wirkende alte Wäsch’ gehört der Vergangenheit an. Und das soll auch für das sportliche Niemandsland gelten.