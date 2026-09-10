Lebensretter gratuliert zu EM-Gold: „Hawara, oida“

„Zähneputzen war ein Meilenstein“

Aber mit eisernem Willen kämpfte sich der heute 29-Jährige in vielen kleinen Schritten zurück: „Ich weiß noch, wie ich bei der Therapie einen Arm eine halbe Sekunde in der Luft halten oder später wieder alleine Zähneputzen konnte. Das waren Meilensteine.“ Jetzt gelang ihm ein sportlicher: „Ich habe mir als Bub immer vorgestellt, wie es wäre, bei einem Sportevent die Hymne zu hören. Jetzt habe ich mir diesen Lebenstraum erfüllt. Dass ich das auch noch in dem Element, in dem ich beinahe ertrunken wäre, geschafft habe, macht es noch spezieller. Denn am Anfang war das Schwimmen für mich eine große mentale Überwindung gewesen.“