Lebensretter gratuliert zu EM-Gold: „Hawara, oida“

Nach seinem Badeunfall im August 2014 lautete die Diagnose, er werde sich vom Hals abwärts nie wieder bewegen können. Nun holte der querschnittgelähmte Para-Schwimmer Andreas Ernhofer bei der EM in Kocaeli (Tür) über 50 Meter Brust nach 3 x Bronze in den Vorjahren erstmals Gold! Sein Lebensretter vor zwölf Jahren gratulierte ihm vor Ort hochemotional.
Der Niederösterreicher brach sich am 16. August 2014 drei Halswirbel. „Das Wasser“, erzählt Andi, „war nicht flach. Nur war anscheinend der Winkel beim Eintauchen so blöd, dass die Wasserspannung zum Unglück führte.“ Im Spital hieß es, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Lotto-Sechser höher sei. „Den“, sagt Ernhofer, „hätte ich lieber gehabt. Aber ich sehe es nicht als Mega-Pech. Ich hätte auch sterben können, bin sehr froh, dass ich noch auf dieser Welt sein darf.“
„Da ging es nur um das Überleben“
In der Parasport-Welt ist er eine Fixgröße. Nach 3 x Bronze gelang ihm jetzt erstmals bei der EM der ganz große Coup. Bei der Siegerehrung flossen beim Deutsch-Wagramer, der in Vösendorf lebt und in der Südstadt trainiert, die Tränen in Strömen: „Da ist mir viel durch den Kopf gegangen. Ich dachte an die schwierigen Zeiten, wie ich nach dem Unfall auch meine Arme nicht bewegen, nicht alleine essen und trinken konnte. Ich habe für alles Hilfe benötigt. Damals war noch keine Rede von Sport. Da ging es nur um das Überleben.“
„Zähneputzen war ein Meilenstein“
Aber mit eisernem Willen kämpfte sich der heute 29-Jährige in vielen kleinen Schritten zurück: „Ich weiß noch, wie ich bei der Therapie einen Arm eine halbe Sekunde in der Luft halten oder später wieder alleine Zähneputzen konnte. Das waren Meilensteine.“ Jetzt gelang ihm ein sportlicher: „Ich habe mir als Bub immer vorgestellt, wie es wäre, bei einem Sportevent die Hymne zu hören. Jetzt habe ich mir diesen Lebenstraum erfüllt. Dass ich das auch noch in dem Element, in dem ich beinahe ertrunken wäre, geschafft habe, macht es noch spezieller. Denn am Anfang war das Schwimmen für mich eine große mentale Überwindung gewesen.“
„Du bist ihnen so weggeballert, so verdient“
Folglich war die Goldfeier mit Ehefrau Leni, Trainer Gerhard Pukl und Physiotherapeut Stefan Ernhofer sehr emotional. Letzterer ist sein Cousin. Er zog Andi damals aus dem Steinbrunner See, rettete ihm das Leben. Nach dem Rennen in Kocaeli lagen sich die beiden weinend in den Armen. Stefan sagte: „Hawara, oida, du bist ihnen so weggeballert. Das hast du dir so verdient.“
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