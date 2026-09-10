Für den ersten Sieg gab es einen Kuchen vom Boss

Die Wüste Gobi ist Schauplatz des Dahaidao-Rennens, das Teil der chinesischen Rallye-Meisterschaft ist. „Das ist eine riesige Veranstaltung, das würde man gar nicht meinen“, sagte Tobias Ebster. Der Zillertaler Werksfahrer holte mit seinem neuen Team und dem Motorrad von ZXMoto auf der dritten Etappe den ersten Sieg für die erst 2024 gegründete Marke. „Das macht mich schon stolz, den ersten Sieg einzufahren“, berichtet der 28-Jährige.