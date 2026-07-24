Tate-Brüder setzen auf Epsteins Anwaltskanzlei

In 59 Punkten angeklagt

Brisant sind vor allem die neuen Details der britischen Anklage: Insgesamt 59 Straftaten werden den Brüdern mittlerweile zur Last gelegt. Laut britischer Staatsanwaltschaft kamen zuletzt weitere mutmaßliche Opfer hinzu, wodurch sich die Zahl der Anklagepunkte deutlich erhöhte. Andrew Tate soll etwa Frauen vergewaltigt bzw. zum Sexgeschäft gezwungen und Delikte im Zusammenhang mit kinderpornografischem Material begangen haben.