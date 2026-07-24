Gegen Auslieferung
Tate-Brüder setzen auf Epsteins Anwaltskanzlei
Die beiden selbst ernannten Macho-Influencer Andrew und Tristan Tate wurden wegen zahlreicher Vorwürfe in den USA festgenommen. Jetzt droht ihnen eine Auslieferung nach Großbritannien. Diese wollen sie um jeden Preis verhindern. Anwälte mit brisanter Vergangenheit sollen ihnen dabei helfen.
Im Kampf gegen ihre Auslieferung nach Großbritannien haben Andrew (39) und Tristan Tate (38) eine prominente US-Kanzlei an Bord geholt. Für Aufsehen sorgt vor allem deren Geschichte: Die Kanzlei wurde vom mittlerweile verstorbenen Star-Anwalt Roy Black aufgebaut, der Jeffrey Epstein bei jenem Verfahren vertrat, das 2007 in einer umstrittenen Vereinbarung ohne Bundesanklage endete.
In 59 Punkten angeklagt
Brisant sind vor allem die neuen Details der britischen Anklage: Insgesamt 59 Straftaten werden den Brüdern mittlerweile zur Last gelegt. Laut britischer Staatsanwaltschaft kamen zuletzt weitere mutmaßliche Opfer hinzu, wodurch sich die Zahl der Anklagepunkte deutlich erhöhte. Andrew Tate soll etwa Frauen vergewaltigt bzw. zum Sexgeschäft gezwungen und Delikte im Zusammenhang mit kinderpornografischem Material begangen haben.
Brüdern droht sogar lebenslange Haft
Gegen Tristan Tate richten sich ebenfalls Vorwürfe wegen Vergewaltigung und Menschenhandel. Diese Taten sollen sich zwischen 2010 und 2017 ereignet haben. Im Falle einer Verurteilung drohen den Brüdern jahrzehntelange Haftstrafen. Bei den schwersten Vorwürfen wäre nach britischem Recht sogar eine lebenslange Freiheitsstrafe möglich.
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