Referatsleiter musste überraschend gehen

Wie die „Krone“ berichtete, wurde die Bodenabfertigung beim Flughafen Wien-Schwechat neu vergeben. Bislang hatte die Airline Assistance Switzerland diese Tätigkeit über. Die Lizenzdauer ist nach fast sieben Jahren abgelaufen. Ab Ende Oktober fällt die Aufgabe dem Eisenstädter Unternehmen zu, das sich dann um Gepäck- und Vorfelddienste sowie die Abfertigung von Fracht und Post kümmern wird. Gesellschafter sind Firmen in England und den Niederlanden.