Kärntner Klub will mit deutschem Team fusionieren

Lange war unklar, wie es beim Rad-Conti-Team Feld am See weitergeht. Aufgrund der hohen Kosten stand gar ein Rückzug im Raum. Nun sieht es nach einer Fusion aus. „Mit dem deutschen Team MaxSolar Raymon. Die Lizenz würde über Kärnten laufen. Wir hätten mehr Budget und Material zur Verfügung“, so Boss Norbert Unterköfler.