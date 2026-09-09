Kärntner Klub will mit deutschem Team fusionieren

Nach zwei Jahren als Continental-Team steht Feld am See kurz vor einer Fusion mit einem deutschen Rennstall. Nach einer starken Saison weckten die Aushängeschilder des Kärntner Teams Begehrlichkeiten. Neuzugänge könnten aus dem hohen Norden kommen. Beim Bundesliga-Finale am Wochenende hat man noch einiges vor.
Lange war unklar, wie es beim Rad-Conti-Team Feld am See weitergeht. Aufgrund der hohen Kosten stand gar ein Rückzug im Raum. Nun sieht es nach einer Fusion aus. „Mit dem deutschen Team MaxSolar Raymon. Die Lizenz würde über Kärnten laufen. Wir hätten mehr Budget und Material zur Verfügung“, so Boss Norbert Unterköfler.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.