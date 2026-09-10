MMA-Star Schober: „Es fehlt die starke Hand“

Wenn Schläge Schlagzeilen machen: In der neuen Folge von „Message Macht Medien“ ist Dominic Schober bei Gerald Fleischmann zu Gast – einer der bekanntesten und erfahrensten österreichischen MMA-Kämpfer. „THE DOM“, wie er in der Kampfsportszene genannt wird, spricht über die brutale Seite des Sports, schwere Verletzungen, den psychologischen Kampf im Käfig, seine Hooligan-Vergangenheit und warum ihm in der Politik „eine starke Hand fehlt“.
Den nächsten Kampf absolviert Dominic „The Dom“ Schober übrigens am 26. September vor 60.000 Zuschauern in Frankfurt gegen „Ringlife“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.