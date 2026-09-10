MMA-Star Schober: „Es fehlt die starke Hand“

Wenn Schläge Schlagzeilen machen: In der neuen Folge von „Message Macht Medien“ ist Dominic Schober bei Gerald Fleischmann zu Gast – einer der bekanntesten und erfahrensten österreichischen MMA-Kämpfer. „THE DOM“, wie er in der Kampfsportszene genannt wird, spricht über die brutale Seite des Sports, schwere Verletzungen, den psychologischen Kampf im Käfig, seine Hooligan-Vergangenheit und warum ihm in der Politik „eine starke Hand fehlt“.

Den nächsten Kampf absolviert Dominic „The Dom“ Schober übrigens am 26. September vor 60.000 Zuschauern in Frankfurt gegen „Ringlife“.