Durchtrainiert: Das neue Männerbild der Islamisten

Die Männer lassen im Fitnessstudio ihre Muskeln spielen. Denn körperliche Fitness und „islamische Männlichkeit“ gehören untrennbar zusammen, genauso wie persönliche Disziplin und Selbstkontrolle oder beruflicher Erfolg und Unternehmertum. Außerdem haben auch Partnerschaften „halal“ zu sein. Über Influencer, staatliche Religionsbehörden aus dem Ausland bis hin zur gezielten Beeinflussung von digitalen Wissensbeständen wie etwa Wikipedia versuchen islamistische Akteure Einfluss zu nehmen.