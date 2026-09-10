Prohaska: „Geniert habe ich mich nie dafür“

Herbert Prohaskas legendärer „Spitz von Izmir“ ist jetzt essbar! Die Österreichische Sporthilfe widmet dem legendären Jahrhundertkicker eine legendäre Süßigkeit aus dem Hause Gerstner. Hintergrund: „Schneckerl“ wird bei der Lotterien-Sporthilfe-Gala am 15. Oktober (Die „Krone“ verlost spezielle Tickets, nähere Infos demnächst) für sein Lebenswerk geehrt werden.