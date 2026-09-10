Machtdemonstration! Zverev im US-Open-Halbfinale

Machtdemonstration von Alexander Zverev im Viertelfinale der US Open. In New York fegte der Deutsche in drei Sätzen (6:2, 7:5, 6:1) über den Niederländer Botic van de Zandschulp hinweg. Jetzt wartet im Halbfinale Karen Chatschanow.
Zverev erfüllte seine Pflichtaufgabe mit Bravour. Gegen Van de Zandschulp, den Weltranglisten-70., geriet er nur im zweiten Satz unter Druck und musste einen Satzball abwehren. „Ich bin froh, im Halbfinale zu sein, aber natürlich will ich noch weiterkommen“, sagte Zverev.
Für den French-Open-Sieger war es der 23. Sieg dieser Saison bei einem Grand-Slam-Turnier – damit überholte er den bisherigen deutschen Rekordhalter Boris Becker (22), der das aktuelle Geschehen als TV-Experte im Blick hat. „Er hat das gemacht, was er machen muss. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss“, sagte Becker über Zverevs Darbietung.
Jetzt wartet Chatschanow
Zum dritten Mal nach 2020 und 2021 steht Zverev im Halbfinale der US Open. Auch in das Duell mit dem nächsten Gegner Chatschanow geht er als großer Favorit. Auf dem Weg zum Olympiagold 2021 in Tokio hatte Zverev den Russen im Finale geschlagen.
Chatschanow gewann in seinem Viertelfinale die ersten beiden Sätze gegen Alexander Blockx 6:2 und 7:5, ehe der Belgier beim Stand von 3:2 für Chatschanow im dritten Satz aufgab. Blockx hatte wie schon in der vorigen Runde mit einer Rippenblessur zu kämpfen. Der 21-Jährige wurde mehrfach behandelt, hielt sich den Rücken und konnte sich nur schleppend bewegen.
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