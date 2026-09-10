Machtdemonstration! Zverev im US-Open-Halbfinale

Für den French-Open-Sieger war es der 23. Sieg dieser Saison bei einem Grand-Slam-Turnier – damit überholte er den bisherigen deutschen Rekordhalter Boris Becker (22), der das aktuelle Geschehen als TV-Experte im Blick hat. „Er hat das gemacht, was er machen muss. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss“, sagte Becker über Zverevs Darbietung.