Nasenbeinbruch nach Watsch‘n mit der flachen Hand

Schläge und Tritte

„Ich beantrage die Todesstrafe für mich, wenn etwas nicht stimmt, was ich aussage“, meint der Senior im Zeugenstand, ehe er zu erzählen beginnt: Die Burschen stehen einander vor dem Haus gegenüber. Es kommt zu einem Gerangel. Der Sohn gibt dem um einen Kopf kleineren Widersacher eine Watsch’n. Dann wird geboxt und getreten. Die Verwandten des Opfers treffen ein. Der Sohn rennt davon. Das Trio verlässt den Tatort. „Ich habe mich nur gewehrt“, sagt der Angeklagte. „Nein, stimmt nicht“, kontert das Opfer. „Er hat angefangen.“