Doskozil: „Lkw-Maut hätte kein Budget saniert“

Nach heftiger Kritik aus der Wirtschaft ist das Land, wie berichtet, von seinen Plänen für eine Lkw-Maut auf drei Landesstraßen abgerückt. Im Zuge eines Gesprächs mit der Wirtschaftskammer einigte man sich auf ein anderes Maßnahmenpaket zur Eindämmung des Transitverkehrs. So soll nun etwa die Herabsetzung der Höchsttonnage auf diversen Landesstraßen geprüft werden. Dadurch soll der internationale Schwerverkehr auf die drei Korridore – A 4 im Norden, S 7 im Süden und die B 61a im Mittelburgenland geleitet werden. Letztere Strecke soll außerdem – so der Wunsch des Landes – in das Asfinag-Mautsystem aufgenommen werden. „Wenn das nicht geht, werden wir das selber machen“, kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) im Sommergespräch des ORF-Burgenland an. Das Maut-Thema sei daher noch nicht komplett vom Tisch.