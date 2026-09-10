Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Statt United und Lazio

Spektakulärer Deal? „Exotische“ Option für Alaba

Fußball International
10.09.2026 06:21
Wo liegt die sportliche Zukunft von David Alaba?
Wo liegt die sportliche Zukunft von David Alaba?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schnürt David Alaba seine Fußballschuhe bald in Mexiko? Der dortige Rekordmeister Club America soll jedenfalls Interesse am ÖFB-Teamspieler bekunden. Ein Deal wäre allerdings eine spektakuläre Angelegenheit. Seit seinem Abschied von Real Madrid wartet Alaba unterdessen auf einen neuen Arbeitgeber. Die Optionen Lazio Rom und Manchester United sollen unterdessen vom Tisch sein. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Alaba ist weiter auf der Suche nach einen neuen, passenden Verein. Seit seinem Abschied aus Madrid brodelt die Gerüchteküche, werden immer wieder neue Vereine aktiv – doch konkret wurde es bisher nicht. Könnte die Spur des Österreichers nun ausgerechnet nach Mexiko führen?

Lesen Sie auch:
Was macht Teamchef Ralf Rangnick vor den Nations League-Spielen mit seinem Kapitän David Alaba?
Sport Tv Logo
Was macht Rangnick?
Alaba weiter ohne Klub! Lage immer komplizierter
09.09.2026
Geduldsprobe
Absage aus England! Nächster Dämpfer für Alaba
08.09.2026

Wie Transferexperte Matteo Moretto berichtet, soll Club America seine Fühler nach dem Defensivspezialisten ausstrecken. Verantwortliche des mexikanischen Rekordmeisters sollen derzeit die Möglichkeiten eines Transfers intensiv prüfen. Konkrete Verhandlungen haben aber bisher keine stattgefunden. 

Optionen werden weniger
Der Klub hat dabei durchaus einige Argumente auf seiner Seite. Man ist nicht nur nationaler Meister, sondern konnte schon mehrfach die CONCACAF-Champions-League gewinnen. Zudem waren in den vergangenen Jahren häufiger prominentere internationale Spieler nach Mexiko gewechselt. Eine Verpflichtung von Alaba wäre aber durchaus eine neue Sphäre – und auch für den Routinier ein ungewöhnlicher Schritt. 

Allerdings werden die Optionen in Europa immer weniger. Von Manchester United gab es zuletzt, laut britischen Medien, eine Absage. Aus Italien soll Lazio Rom Interesse gezeigt haben, doch auch der Serie-A-Verein hat sich wohl für eine Alternative entschieden. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
10.09.2026 06:21
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
David Alaba
MexikoMadrid
Real MadridÖFB
Arbeitgeber
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
144.137 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
133.727 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
125.018 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Mehr Fußball International
Deutsche Bundesliga
LIVE: 2:0! Nächster Schalke-Treffer gegen Union
FIFA-Boss unter Druck
ÖFB unterstützt Wiederwahl von Infantino nicht
Sport Tv Logo
Besuch in München
Gewinn entfachte die alte Liebe zum FC Bayern neu
Aus und vorbei
Offiziell! Schöttel und ÖFB gehen getrennte Wege
Talent verlängert
Barca: 150-Millionen-Euro-Klausel für 18-Jährigen!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf