Spektakulärer Deal? „Exotische“ Option für Alaba

Schnürt David Alaba seine Fußballschuhe bald in Mexiko? Der dortige Rekordmeister Club America soll jedenfalls Interesse am ÖFB-Teamspieler bekunden. Ein Deal wäre allerdings eine spektakuläre Angelegenheit. Seit seinem Abschied von Real Madrid wartet Alaba unterdessen auf einen neuen Arbeitgeber. Die Optionen Lazio Rom und Manchester United sollen unterdessen vom Tisch sein.
Alaba ist weiter auf der Suche nach einen neuen, passenden Verein. Seit seinem Abschied aus Madrid brodelt die Gerüchteküche, werden immer wieder neue Vereine aktiv – doch konkret wurde es bisher nicht. Könnte die Spur des Österreichers nun ausgerechnet nach Mexiko führen?
Wie Transferexperte Matteo Moretto berichtet, soll Club America seine Fühler nach dem Defensivspezialisten ausstrecken. Verantwortliche des mexikanischen Rekordmeisters sollen derzeit die Möglichkeiten eines Transfers intensiv prüfen. Konkrete Verhandlungen haben aber bisher keine stattgefunden.
Optionen werden weniger
Der Klub hat dabei durchaus einige Argumente auf seiner Seite. Man ist nicht nur nationaler Meister, sondern konnte schon mehrfach die CONCACAF-Champions-League gewinnen. Zudem waren in den vergangenen Jahren häufiger prominentere internationale Spieler nach Mexiko gewechselt. Eine Verpflichtung von Alaba wäre aber durchaus eine neue Sphäre – und auch für den Routinier ein ungewöhnlicher Schritt.
Allerdings werden die Optionen in Europa immer weniger. Von Manchester United gab es zuletzt, laut britischen Medien, eine Absage. Aus Italien soll Lazio Rom Interesse gezeigt haben, doch auch der Serie-A-Verein hat sich wohl für eine Alternative entschieden.
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