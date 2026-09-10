Spektakulärer Deal? „Exotische“ Option für Alaba

Optionen werden weniger

Der Klub hat dabei durchaus einige Argumente auf seiner Seite. Man ist nicht nur nationaler Meister, sondern konnte schon mehrfach die CONCACAF-Champions-League gewinnen. Zudem waren in den vergangenen Jahren häufiger prominentere internationale Spieler nach Mexiko gewechselt. Eine Verpflichtung von Alaba wäre aber durchaus eine neue Sphäre – und auch für den Routinier ein ungewöhnlicher Schritt.