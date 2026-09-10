Einsamkeit: Ein Gefühl, das krank machen kann

Laut Welt-Gesundheits-Organisation WHO breitet sich Einsamkeit geradezu epidemisch aus. Weltweit ist demnach jeder sechste Mensch betroffen. Und das in einer Zeit der ständigen Vernetzung. Das hat gravierende Folgen.
Als würde man jeden Tag 15 Zigaretten rauchen. Diesen Vergleich eines Mediziners zitiert Katharina Hüfner, Direktorin der Innsbrucker Klinik für Psychiatrie II, wenn sie die negativen Auswirkungen von Einsamkeit plakativ beschreiben soll.
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