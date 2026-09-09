Netflix teurer: Hier streamen Sie am günstigsten

Nach zwei Jahren erhöht Netflix die Preise in Österreich. Somit steigt der „Basis“-Preis von 8,99 auf 10,99 Euro pro Monat. Das „Standard“-Abonnement mit Full-HD-Bild und mehr gleichzeitig nutzbaren Geräten steigt von 13,99 auf 15,99 Euro. Das teuerste „Premium“-Abo mit 4K-Bildqualität und 3D-Sound kostet nun 21,99 Euro statt 19,99 Euro. Damit ist Netflix teurer als Disney+ , dessen Abos mit 10,99 („Standard“) sowie mit 15,99 Euro („Premium“) zu Buche schlagen – man bekommt bei Disney+ also für weniger Geld mehr Bild- und Soundqualität sowie mehr gleichzeitiges Streamen geboten.