Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Preisvergleich

Netflix teurer: Hier streamen Sie am günstigsten

Streaming
09.09.2026 20:00
Netflix kostet nun mehr als Disney+.
Netflix kostet nun mehr als Disney+.(Bild: Valerii Dekhtiarenko (computergeneriert) – stock.adobe.com)
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Netflix, Disney+, Prime Video, AppleTV+, Sky X und Co. – das Streaming-Angebot ist vielfältiger denn je, aber auch dementsprechend unübersichtlich für alle Film- und Serien-Fans. Nachdem nun Streaming-Pionier Netflix seit September wieder die Preise angehoben hat, ist es Zeit für einen Überblick.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach zwei Jahren erhöht Netflix die Preise in Österreich. Somit steigt der „Basis“-Preis von 8,99 auf 10,99 Euro pro Monat. Das „Standard“-Abonnement mit Full-HD-Bild und mehr gleichzeitig nutzbaren Geräten steigt von 13,99 auf 15,99 Euro. Das teuerste „Premium“-Abo mit 4K-Bildqualität und 3D-Sound kostet nun 21,99 Euro statt 19,99 Euro. Damit ist Netflix teurer als Disney+, dessen Abos mit 10,99 („Standard“) sowie mit 15,99 Euro („Premium“) zu Buche schlagen – man bekommt bei Disney+ also für weniger Geld mehr Bild- und Soundqualität sowie mehr gleichzeitiges Streamen geboten.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Streaming
09.09.2026 20:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Einen Tag vor ihrem Geburtstag war Königin Camilla bester Laune. Als Charles sich ein Bierchen ...
Camilla wird 79
König Charles spült den Fußball-Frust runter
Jürgen Drews bei einem Auftritt mit Ehefrau Ramona im letzten Jahr. Bei einer Klassik-Gala in ...
„Eigentlich noch fit“
Jürgen Drews zeigte sich erstmals mit Rollator
Foto-Premiere! Die ersten Bilder von Travis Kelce und Taylor Swift nach der Traumhochzeit ...
Foto-Premiere
Hier zeigt Taylor Swift erstmals ihren Ehering!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
226.109 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
112.967 mal gelesen
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Adabei Österreich
„Miss Austria“ Lucia Sisic mit 22 Jahren gestorben
105.037 mal gelesen
Große Bestürzung und Fassungslosigkeit herrscht über den plötzlichen Tod von Lucia Sisic, die ...
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
3356 mal kommentiert
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Kolumnen
Hierzulande bringt Kickls Erfolg alles ins Wackeln
1798 mal kommentiert
Herbert Kickl bei einem seiner seltenen Auftritte im ORF
Innenpolitik
„Seit 40 Jahren klar: Mensch macht Klimawandel“
1748 mal kommentiert
Ist es „Gotteslästerung“, wenn man Menschen für den Klimawandel verantwortlich macht, wie ...
Mehr Streaming
Krone Plus Logo
Preisvergleich
Netflix teurer: Hier streamen Sie am günstigsten
„Possession“ bei Sky:
Diese Serie lässt Sie garantiert nicht mehr los!
Ehrliches Interview
Tara: „Das ist der Abschaum der Gesellschaft“
Neue „Watchlist“-Folge
Die besten Tipps der Woche für Kino und Streaming
Streaming Starts
Kindesentführung, charmante Gangster und mehr …
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf