Netflix teurer: Hier streamen Sie am günstigsten

Netflix, Disney+, Prime Video, AppleTV+, Sky X und Co. – das Streaming-Angebot ist vielfältiger denn je, aber auch dementsprechend unübersichtlich für alle Film- und Serien-Fans. Nachdem nun Streaming-Pionier Netflix seit September wieder die Preise angehoben hat, ist es Zeit für einen Überblick.
Nach zwei Jahren erhöht Netflix die Preise in Österreich. Somit steigt der „Basis“-Preis von 8,99 auf 10,99 Euro pro Monat. Das „Standard“-Abonnement mit Full-HD-Bild und mehr gleichzeitig nutzbaren Geräten steigt von 13,99 auf 15,99 Euro. Das teuerste „Premium“-Abo mit 4K-Bildqualität und 3D-Sound kostet nun 21,99 Euro statt 19,99 Euro. Damit ist Netflix teurer als Disney+
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