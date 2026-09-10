Bei Milliardärshochzeit auf Capri ging Sonne auf

Milliardärshochzeit auf Millionärsinsel: Der Mäzen der Salzburger Festspiele, Hans-Peter Wild, und seine Frau Christine heirateten jetzt auch nochmal in einer romantischen Zeremonie auf Capri. Mit einigen Extras, versteht sich. . .
Alleine durch den einst omnipräsenten Werbeslogan „Mit Capri geht die Sonne auf“ brannte sich Top-Unternehmer und Salzburger-Festspiele-Mäzen Hans-Peter Wild in die Gedächtnisse der Konsumenten. Da war es eigentlich der sprichwörtliche „aufg’legte Elfer ohne Tormann“ für ihn, nach der standesamtlichen Hochzeit im August jetzt auf (. . . richtig geraten) Capri seine Liebste, die Rechtsanwältin Christine E. Drage, zu heiraten.
David Garrett geigte auf
Gesagt, getan, am vergangenen Wochenende schipperten der 85-jährige Besitzer von Salzburg-Trophäen-Objekten wie dem Goldenen Hirschen oder dem Hotel Mönchstein samt Hochzeitsgesellschaft auf die süditalienische Insel. Dabei wurde den 170 Gästen jeder Wunsch von den Augen abgelesen, während im legendären La Canzone del Mare, im Grand Hotel Quisisana gefeiert wurde. Die um 28 Jahre jüngere Braut überstrahlte dabei alle in ihrem Traumkleid von Valentino Couture, selbst als dann zu fortgeschrittener Stunde noch ausgelassen getanzt und gefeiert wurde. Ein Abend, bei dem der Safterl-Milliardär nichts dem Zufall überlassen hatte. Schon gar nicht bei der Unterhaltung – immerhin ließ sich Wild nicht lumpen und so tauchte David Garrett (46) auf, um die Gesellschaft zu unterhalten.
Die Rechnung ging voll auf. Allerspätestens dann, als die illustre Reisegruppe auf Wilds’ 76-Meter-Jacht „M/Y Go“ stieg, um ganz in der Nähe der berühmten Faraglioni-Felsen vor Anker liegend anzustoßen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.