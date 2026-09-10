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Salzburg-Mäzen sagt Ja

Bei Milliardärshochzeit auf Capri ging Sonne auf

Adabei Österreich
10.09.2026 06:00
Hans-Peter und Christine Wild vor der Traumkulisse von Capri.
Hans-Peter und Christine Wild vor der Traumkulisse von Capri.(Bild: Tali Photography)
Porträt von Norman Schenz
Porträt von Elisa Torner
Von Norman Schenz und Elisa Torner

Milliardärshochzeit auf Millionärsinsel: Der Mäzen der Salzburger Festspiele, Hans-Peter Wild, und seine Frau Christine heirateten jetzt auch nochmal in einer romantischen Zeremonie auf Capri. Mit einigen Extras, versteht sich. . .

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Alleine durch den einst omnipräsenten Werbeslogan „Mit Capri geht die Sonne auf“ brannte sich Top-Unternehmer und Salzburger-Festspiele-Mäzen Hans-Peter Wild in die Gedächtnisse der Konsumenten. Da war es eigentlich der sprichwörtliche „aufg’legte Elfer ohne Tormann“ für ihn, nach der standesamtlichen Hochzeit im August jetzt auf (. . . richtig geraten) Capri seine Liebste, die Rechtsanwältin Christine E. Drage, zu heiraten.

David Garrett geigte auf
Gesagt, getan, am vergangenen Wochenende schipperten der 85-jährige Besitzer von Salzburg-Trophäen-Objekten wie dem Goldenen Hirschen oder dem Hotel Mönchstein samt Hochzeitsgesellschaft auf die süditalienische Insel. Dabei wurde den 170 Gästen jeder Wunsch von den Augen abgelesen, während im legendären La Canzone del Mare, im Grand Hotel Quisisana gefeiert wurde. Die um 28 Jahre jüngere Braut überstrahlte dabei alle in ihrem Traumkleid von Valentino Couture, selbst als dann zu fortgeschrittener Stunde noch ausgelassen getanzt und gefeiert wurde. Ein Abend, bei dem der Safterl-Milliardär nichts dem Zufall überlassen hatte. Schon gar nicht bei der Unterhaltung – immerhin ließ sich Wild nicht lumpen und so tauchte David Garrett (46) auf, um die Gesellschaft zu unterhalten.

David Garrett geigte bei der Traumhochzeit des Ehepaar Wild auf.
David Garrett geigte bei der Traumhochzeit des Ehepaar Wild auf.(Bild: Tali Photography)
Zwischen Jacht und Hotel feierte das Ehepaar Wild mit insgesamt 170 Gästen.
Zwischen Jacht und Hotel feierte das Ehepaar Wild mit insgesamt 170 Gästen.(Bild: Tali Photography)

Die Rechnung ging voll auf. Allerspätestens dann, als die illustre Reisegruppe auf Wilds’ 76-Meter-Jacht „M/Y Go“ stieg, um ganz in der Nähe der berühmten Faraglioni-Felsen vor Anker liegend anzustoßen.

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