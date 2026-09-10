Bei Milliardärshochzeit auf Capri ging Sonne auf

David Garrett geigte auf

Gesagt, getan, am vergangenen Wochenende schipperten der 85-jährige Besitzer von Salzburg-Trophäen-Objekten wie dem Goldenen Hirschen oder dem Hotel Mönchstein samt Hochzeitsgesellschaft auf die süditalienische Insel. Dabei wurde den 170 Gästen jeder Wunsch von den Augen abgelesen, während im legendären La Canzone del Mare, im Grand Hotel Quisisana gefeiert wurde. Die um 28 Jahre jüngere Braut überstrahlte dabei alle in ihrem Traumkleid von Valentino Couture, selbst als dann zu fortgeschrittener Stunde noch ausgelassen getanzt und gefeiert wurde. Ein Abend, bei dem der Safterl-Milliardär nichts dem Zufall überlassen hatte. Schon gar nicht bei der Unterhaltung – immerhin ließ sich Wild nicht lumpen und so tauchte David Garrett (46) auf, um die Gesellschaft zu unterhalten.