Kaltfront: Jetzt folgt der große Temperatursturz

Süden bekommt den meisten Regen

Hartnäckiger halten sich die Wolken dagegen im Süden und Südosten. Vor allem in Teilen Kärntens und der Steiermark bleibt es länger trüb und zeitweise regnerisch. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. In Niederösterreich und im Nordburgenland kann er in der Früh noch etwas kräftiger ausfallen.