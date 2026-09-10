Kaltfront: Jetzt folgt der große Temperatursturz

Nach Hitze, Gewittern und kräftigem Wind folgt am Donnerstag in ganz Österreich deutliche Abkühlung. Wer morgens aus dem Haus geht, wird den Unterschied zum Vortag schnell merken, denn statt hochsommerlicher Temperaturen schafft es das Thermometer österreichweit nur noch auf maximal 17 bis 23 Grad.
Der Tag startet vielerorts noch mit dichten Wolken, stellenweise fällt am Vormittag Regen. Im Tagesverlauf zeigt sich dann ein deutliches Nord-Süd-Gefälle: Von Vorarlberg und Tirol über Oberösterreich bis ins Nordburgenland lockern die Wolken zunehmend auf und die Sonne kommt häufiger zum Vorschein.
Süden bekommt den meisten Regen
Hartnäckiger halten sich die Wolken dagegen im Süden und Südosten. Vor allem in Teilen Kärntens und der Steiermark bleibt es länger trüb und zeitweise regnerisch. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. In Niederösterreich und im Nordburgenland kann er in der Früh noch etwas kräftiger ausfallen.
Maximal 23 Grad
Auch bei den Temperaturen ist der Wetterumschwung deutlich zu spüren: In der Früh liegen die Werte nur noch zwischen acht und 16 Grad, am Nachmittag werden 17 bis maximal 23 Grad erreicht. Zum Vergleich: Am Mittwoch waren im Osten noch bis zu 33 Grad möglich.
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