2:1 in Kohfidisch – Neusiedl/See top of the League

Nach dem Ostliga-Abstieg gab‘s beim SC Neusiedl/See nicht wirklich viel zu jubeln. Nach fünf Runden in der Burgenlandliga schaut das aber wieder ganz anders aus – der NSC steht nach dem 2:1-Erfolg in Kohfidisch ungeschlagen an der Tabellenspitze. Die Highlights der Runde gibt es im Video.