„Kultur-Euro“: Scharfe Kritik an geplanter Abgabe

Die Stadt prüft aktuell die Einhebung eines „Kultur-Euros“ auf Eintrittskarten für Konzerte, Theater und Museen – wir berichteten. Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) hatte die neue Landesabgabe schon im „Krone“-Sommergespräch angekündigt. Details sollen im Herbst präsentiert werden. Als Vorbild liegt aktuell offenbar der „Sportgroschen“ am Verhandlungstisch.