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Bayern glänzt – Historischer CL-Sieg für Como

Champions League
10.09.2026 22:57
Alle fünf Tore erzielten die Bayern in Hälfte zwei.
Alle fünf Tore erzielten die Bayern in Hälfte zwei.(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der FC Bayern hat Bodø/Glimt beim 5:0-Heimerfolg keine Chance gelassen. Como feierte mit dem 4:1 gegen RB Leipzig den ersten Champions-League-Sieg der Klubgeschichte, während Manchester United Sabah FK ebenfalls mit 4:0 abfertigte. Slavia Prag vergab zwei Führungen in Unterzahl und verlor gegen RC Lens mit 2:3.

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Der FC Bayern ist wie gewohnt mit einem Sieg in die Champions League gestartet. Der in die Startelf zurückgekehrte Jamal Musiala (47.), Harry Kane (61.), Alphonso Davies (77.) und zweimal Michael Olise (83., 92.) schossen beim 5:0 gegen Bodö/Glimt den Heimerfolg der Münchner nach einer torlosen ersten Halbzeit heraus. Zum 23. Mal in Folge schrieben die Bayern zum Auftakt der „Königsklasse“ damit voll an. RB Leipzig verlor bei Debütant Como hingegen 1:4.

Manchester United schlug Sabah deutlich 4:0. Paul Wanner musste sich mit PSV Eindhoven zu Hause gegen Schachtar Donezk mit einem 1:1 begnügen. Fenerbahce und die AS Roma trennten sich in Istanbul ebenfalls 1:1. Lens gewann bei Slavia Prag 3:2.

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Bayern drehten nach Pause auf
Die Bayern mit Rechtsverteidiger Konrad Laimer mühten sich eine Halbzeit lang gegen das Überraschungsteam der vergangenen Saison. Manuel Neuer hatte in seinem 162. Auftritt in der Champions League kaum etwas zu tun, wie beim torlosen Auftritt auf Schalke vermissten die Münchner gegen die Gäste aus dem hohen Norden aber die offensive Durchschlagskraft.

Musiala sollte Bodös Torsperre schließlich beenden. Der nach seinen zwei Zusammenbrüchen in Testpartien in den vergangenen Wochen geschonte 23-Jährige kam etwas glücklich an den Ball und traf platziert. Kane gelang per Kopf nach einem Olise-Freistoß schließlich die Vorentscheidung. Laimers Arbeitstag war nach 64 Minuten zu Ende. Davies sorgte mit einem Knaller aus rund 20 Metern für Tor Nummer drei, Olise fixierte ebenso sehenswert per Doppelpack den Kantersieg. Bei den Norwegern sah Odin Björtuft wegen Torraubs im Finish (88.) noch Rot. 

Debütant Como überraschte
Leipzig ging am Comer See im nur 12.000 Zuschauer fassenden Stadio Giuseppe Sinigaglia als Verlierer vom Rasen. Martin Baturina traf nach einer Viertelstunde für den Debütanten zur Führung und legte auch das 2:0 durch Tasos Douvikas (38.) mit einem schönen Pass in die Tiefe auf. Kurz davor hatten die Leipziger mit Nicolas Seiwald eine gute Ausgleichschance vorgefunden.

Mitten in einer Druckphase der Deutschen legte Assane Diao (54.) für die Italiener nach. Como verpasste bei einer Riesenchance sogar das 4:0, nur eine Minute später verkürzte Andrija Maksimovic (58.) nach einem Fehler in Comos Spielaufbau. RB-Trainer Martin Demichelis nahm Seiwald dann vom Platz und verstärkte die Offensive. Gegen eine zunehmend tiefer stehende Como-Elf gelang der Anschlusstreffer aber nicht mehr. Maximo Perrone (90.) traf für das Team von Cesc Fabregas zum vierten Mal. 

Manchester ungefährdet
In Manchester fuhren die heimischen „Red Devils“ einen ungefährdeten Erfolg gegen den Außenseiter aus Aserbaidschan ein. Sabah konnte das Remis nur 26 Minuten verteidigen. Matheus Cunha (27.), Bruno Fernandes (42.) und Benjamin Sesko (45.) schossen eine 3:0-Pausenführung heraus. Lisandro Martinez (68.) legte nach. Trainer Michael Carrick konnte da schon Kräfte für den Premier-League-Schlager gegen Manchester City am Sonntag schonen.

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