Bayern glänzt – Historischer CL-Sieg für Como

Musiala sollte Bodös Torsperre schließlich beenden. Der nach seinen zwei Zusammenbrüchen in Testpartien in den vergangenen Wochen geschonte 23-Jährige kam etwas glücklich an den Ball und traf platziert. Kane gelang per Kopf nach einem Olise-Freistoß schließlich die Vorentscheidung. Laimers Arbeitstag war nach 64 Minuten zu Ende. Davies sorgte mit einem Knaller aus rund 20 Metern für Tor Nummer drei, Olise fixierte ebenso sehenswert per Doppelpack den Kantersieg. Bei den Norwegern sah Odin Björtuft wegen Torraubs im Finish (88.) noch Rot.