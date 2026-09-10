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Gegen WSG Tirol

Erleben Sie den SK Rapid Wien live im Stadion

Gewinnspiele
10.09.2026 06:00
Gesponsert
(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Am 18. September trifft der österreichische Rekordmeister Rapid Wien auf den WSG Tirol im Allianz-Stadion in Wien Hütteldorf. Mit der „Krone“ können Sie live vor Ort dabei sein. Wir verlosen 2x2 Karten. 

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Für Rapid zählt im eigenen Stadion nur eines: drei Punkte. Vor den eigenen Fans wollen die Grün-Weißen von Beginn an das Kommando übernehmen und ihre Heimstärke ausspielen. Doch mit der WSG Tirol wartet ein Gegner, der den Favoriten das Leben möglichst schwer machen will.

Gegen die Tiroler hoffen die Hütteldorfer auf einen erfolgreichen Fußballabend vor heimischem Publikum. Wer die Partie nicht nur vor dem Fernseher verfolgen, sondern die besondere Atmosphäre im Stadion selbst erleben möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu.

Jetzt mitspielen und Tickets gewinnen!
Die „Krone“ verlost für das Duell Rapid Wien gegen WSG Tirol am 18. September im Allianz Stadion insgesamt 2x2 Tickets. Einfach beim Gewinnspiel mitmachen und mit etwas Glück sind Sie gemeinsam mit einer Begleitperson live dabei, wenn Rapid in Hütteldorf um die nächsten wichtigen Punkte kämpft. Teilnahmeschluss ist der 16. September, 09:00 Uhr. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des Sport-Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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