Zu Tode missbraucht: Keiner bekam etwas mit

In der Siedlung herrscht Fassungslosigkeit und Betroffenheit. Ein Nachbar wohnte Tür an Tür mit dem Verdächtigen: „Wir haben überhaupt nichts mitgekriegt. Ich war platt, als ich gelesen hab‘, was da neben uns passiert ist. Drüben war es immer ganz still, man hat nur manchmal einen Pumperer gehört. Aber nicht so laut, dass man sich dabei irgendetwas gedacht hätte.“ Den Verdächtigen beschreibt er so: „Er war relativ redselig. Sie hat nicht viel gesagt. Wir hatten sporadisch Kontakt, sind circa einmal im Quartal beieinander gesessen. Aber da war nie etwas auffällig.“