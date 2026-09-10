Zu Tode missbraucht: Keiner bekam etwas mit

Er sah aus, als könne er kein Wässerchen trüben – doch hinter der Fassade des Biedermanns soll sich ein sexueller Sadist verborgen haben. Beim „Krone“-Lokalaugenschein in der Siedlung in Marchtrenk (Oberösterreich) sagen die Nachbarn einhellig: „Er wirkte ganz normal.“
In der Siedlung herrscht Fassungslosigkeit und Betroffenheit. Ein Nachbar wohnte Tür an Tür mit dem Verdächtigen: „Wir haben überhaupt nichts mitgekriegt. Ich war platt, als ich gelesen hab‘, was da neben uns passiert ist. Drüben war es immer ganz still, man hat nur manchmal einen Pumperer gehört. Aber nicht so laut, dass man sich dabei irgendetwas gedacht hätte.“ Den Verdächtigen beschreibt er so: „Er war relativ redselig. Sie hat nicht viel gesagt. Wir hatten sporadisch Kontakt, sind circa einmal im Quartal beieinander gesessen. Aber da war nie etwas auffällig.“
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