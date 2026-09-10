Bezirk streicht jetzt jeden dritten Parkplatz!

Auto-Kahlschlag in einem Bezirk innerhalb des Gürtels: Für mehr Grün und Bäume werden in einem dicht bewohnten Grätzel mehrere Gassen umgestaltet. Eine erhebliche Anzahl von Parkplätzen geht dadurch verloren. Das verschärft nun die Stellplatznot
Mit einem dicken Grinser und hellauf begeistert wird die neueste Maßnahme im Bezirk in einem Video verkündet: „Wir verpassen der Windmühlgasse, der Theobaldgasse und der Fillgradergasse ein komplettes Facelift! Schaut euch das an!“
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