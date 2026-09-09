Hitze, Dürre, Rebzikade: Winzer kämpfen mit Ernte

„Die Konsumenten können sich dennoch freuen“

Andreas Liegenfeld, Präsident des Weinbauverbandes Burgenland, blickt dennoch positiv auf die ersten Ergebnisse: „Die Konsumenten können sich auf einen fruchtigen Jahrgang freuen.“ Die ersten Moste stimmen ihn zuversichtlich und lassen auf einen aromatischen, fruchtbetonten Jahrgang hoffen. Die geringere Menge bleibe für die Betriebe dennoch schmerzhaft. LK-Präsident Nikolaus Berlakovich verweist auf die wirtschaftliche Dimension: „30 Prozent weniger Ertrag ist für unsere Betriebe massiv.“ Neben Hitze und Trockenheit bereitet ihm die Rebzikade Sorgen, die eine Goldgelbe Vergilbung hervorrufen kann. Herbert Oschep, Obmann von Wein Burgenland, sieht die Herausforderung zusätzlich am Markt. „Die Zeit des Weinverteilens ist vorbei, jetzt geht es um den Verkauf“, sagt er. Wichtig sei es, heimischen Wein als Qualitätsprodukt zu positionieren und seinen Wert klar zu vermitteln.