Freundin an Mörderin (14): „Du bist meine Göttin“

14-Jähriger drohen zehn Jahre Haft

Dann kam Jennys Aussage vor dem Schöffengericht: „Ich hab mit meiner Freundin drüber geredet. Ich hab ihr erzählt, dass ich den Drang verspüre, das zu machen.“ Und dann ganz entscheidend: „Sie hat mich aufgemuntert. Dann wollte ich es noch mehr machen.“ Sie erzählte weiter im Mordprozess: „Sie wollte auch ein Messer, als ich meins gekauft hab und ihr gezeigt hab.“

Nun muss die 14-Jährige vor einem Schöffengericht wegen Beitrags zu dem grausamen Mord Platz nehmen. Genau wie ihrer Freundin im Mai drohen ihr bis zu zehn Jahre Haft.