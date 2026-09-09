Deal fast durch: Messi will Spanien-Klub kaufen!

55.000-Einwohner-Stadt

Der Deal steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch Spaniens Obersten Sportrat (CSD). Eldense ist erst in die Segunda Division aufgestiegen und liegt dort nach vier Runden auf dem drittletzten Platz. Der Klub ist in der 55.000-Einwohner-Stadt Elda in der Provinz Alicante beheimatet.