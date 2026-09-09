Deal fast durch: Messi will Spanien-Klub kaufen!

Der argentinische Fußball-Star Lionel Messi steht vor einem Einstieg als Mehrheitseigentümer beim spanischen Zweitligisten CD Eldense.
Wie spanische Medien am Mittwoch berichteten, soll der Weltmeister von 2022 eine grundsätzliche Einigung mit der kolumbianischen Investmentgruppe TH erzielt haben, 100 Prozent der Anteile zu übernehmen. Sollte der Kauf tatsächlich zustande kommen, wäre Messi erstmals Eigentümer eines Profiklubs in Spanien.
55.000-Einwohner-Stadt
Der Deal steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch Spaniens Obersten Sportrat (CSD). Eldense ist erst in die Segunda Division aufgestiegen und liegt dort nach vier Runden auf dem drittletzten Platz. Der Klub ist in der 55.000-Einwohner-Stadt Elda in der Provinz Alicante beheimatet.
Der 39-Jährige Messi ist bereits Eigentümer des Fünftligisten UE Cornella. Nach Ende seiner aktiven Karriere in den USA wird er auch Anteile beim MLS-Klub Inter Miami erhalten.
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