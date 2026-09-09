Priester erleichtert Kirchen und Mama um 750.000 $

Der 69-Jährige war als Priester an mehreren ukrainisch-katholischen Gemeinden im Raum Pittsburgh tätig und wurde am 14. August in Florida festgenommen. Die Ermittlungen gegen ihn reichen bis ins Jahr 2018 zurück. Besonders perfide: Zu seinen mutmaßlichen Opfern soll auch seine eigene Mutter gehört haben. Madeya war ihre Vollmachtsperson, weil sie aufgrund ihres hohen Alters ihre finanziellen Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln konnte. Nach Angaben der Ermittler zweigte er mehr als 230 000 Dollar von ihren Anlagekonten ab. Infolge der fehlenden Zahlungen soll die betagte Frau sogar aus mehreren Pflegeeinrichtungen verwiesen worden sein.