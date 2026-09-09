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Von wegen „Giraffe“

DSDS-Star Pia-Sophie Remmel zeigt sich jetzt nackt

Society International
09.09.2026 10:25
So kennt Schlagerprinzessin Pia-Sophie. Im süßen Kleid, fröhlich und auf der Bühne. Jetzt hat ...
So kennt Schlagerprinzessin Pia-Sophie. Im süßen Kleid, fröhlich und auf der Bühne. Jetzt hat sie blankgezogen und ihre Fans mit einem Nacktshooting für den „Playboy“ überrascht.(Bild: APA-Images / Action Press / Agentur Wehnert)
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Von krone.at

Mit ihren „Playboy“-Fotos verbindet Pia-Sophie eine Botschaft der Selbstakzeptanz. Der 1,84 Meter großen Sängerin wurde nach ihren eigenen Worten häufig von anderen vermittelt, dass sie mit ihrer Körpergröße nicht feminin genug aussehe. 

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„Ich musste mir oft anhören, dass ich männlich wirke oder wurde als Giraffe beschimpft. Für mich war es deshalb lange Zeit schwierig, meinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist. Mittlerweile sehe ich meine Größe als etwas Schönes, als etwas, das mich hervorstechen lässt.“

Ihre „Playboy“-Fotos bezeichnet die Sängerin deshalb als „ein Liebesgeständnis an mich – und an alle Frauen, denen wegen ihrer Körpergröße, ihres Gewichts oder wegen sonst etwas gesagt wird, dass sie nicht schön genug seien“.

„Ich musste mir oft anhören, dass ich männlich wirke oder wurde als Giraffe beschimpft. Für mich ...
„Ich musste mir oft anhören, dass ich männlich wirke oder wurde als Giraffe beschimpft. Für mich war es deshalb lange Zeit schwierig, meinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist. Mittlerweile sehe ich meine Größe als etwas Schönes, als etwas, das mich hervorstechen lässt.“(Bild: Sabine Liewald für PLAYBOY Deutschland Oktober 2026)
Schlager-Prinzessin Pia-Sophie posierte nackt für den „Playboy“. Hier das Cover der neuen ...
Schlager-Prinzessin Pia-Sophie posierte nackt für den „Playboy“. Hier das Cover der neuen Ausgabe.(Bild: Sabine Liewald für PLAYBOY Deutschland Oktober 2026)

Die Sängerin weiter: „Ich möchte mit den Bildern sagen: Hört nicht auf sie, Ihr seid es! Ich bin superstolz darauf, diese Botschaft durch ein ,Playboy“-Cover, das für Femininität, Sexyness und Selbstliebe steht, teilen zu dürfen.“

Voeller Sebstbewusstsein sagt sie, dass sie stolz darauf sei, wie Gott sie erschaffen habe.
Voeller Sebstbewusstsein sagt sie, dass sie stolz darauf sei, wie Gott sie erschaffen habe.(Bild: Sabine Liewald für PLAYBOY Deutschland Oktober 2026)

Weitere Motive exklusiv unter: https://www.playboy.de/coverstars/pia-sophie-remmel-oktober-2026

Auch ihr Glaube gehört für Pia-Sophie zu diesem Verständnis von Selbstakzeptanz. Im Interview mit dem „Playboy“ sagt sie: „Ich finde, man kann stolz darauf sein, wie Gott einen geschaffen hat, und das bin ich. Und wenn ich anderen damit Mut machen kann, indem ich das zeige, ist das etwas Wunderschönes. Ich glaube, wenn das Herz einen antreibt und Gott das sieht, dann kann es nicht falsch sein.“

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