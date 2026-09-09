DSDS-Star Pia-Sophie Remmel zeigt sich jetzt nackt

Auch ihr Glaube gehört für Pia-Sophie zu diesem Verständnis von Selbstakzeptanz. Im Interview mit dem „Playboy“ sagt sie: „Ich finde, man kann stolz darauf sein, wie Gott einen geschaffen hat, und das bin ich. Und wenn ich anderen damit Mut machen kann, indem ich das zeige, ist das etwas Wunderschönes. Ich glaube, wenn das Herz einen antreibt und Gott das sieht, dann kann es nicht falsch sein.“